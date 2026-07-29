Αγόρι 12 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Χανιώτης: Επιτυχής διάσωση από ναυαγοσώστες

Το πρωί της Τετάρτης, στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό όταν ένας 12χρονος, υπήκοος Σερβίας, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 11:00, όταν το παιδί κινδύνευσε να πνιγεί κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.

Άμεση αντίδραση των ναυαγοσωστών

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία αντέδρασαν άμεσα και ανέσυραν τον 12χρονο από το νερό. Χάρη στις προσπάθειές τους, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και ανταποκρίθηκε με μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Δηλώσεις του εθελοντή διασώστη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης επιτυχημένη, αποδίδοντας το θετικό αποτέλεσμα στην άμεση και άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. «Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο ναυαγοσώστες κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο, ενώ το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα με μηχανή άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο», τόνισε, εκφράζοντας τη χαρά του για την ευτυχή κατάληξη της επιχείρησης.