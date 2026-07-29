Σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή Χαλκιέλια του Πλωμαρίου στη Λέσβο, ξέσπασε φωτιά κοντά στην παλιά χωματερή και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δυνάμεις πυρόσβεσης και ενίσχυση

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς, προκαλώντας ανησυχία για την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τη στήριξη δύο ομάδων πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχημάτων και 6 εναέριων μέσων. Επιπλέον, υδροφόρες από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλουν στην προσπάθεια.

Κατεύθυνση της φωτιάς και προειδοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Στο Νησί», το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς τη Μελίντα, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Στο Πλωμάρι, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.