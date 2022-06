Τέξας: Φρίκη με το φορτηγό του θανάτου – 46 μετανάστες νεκροί

Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι 46 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί τη Δευτέρα μέσα σε φορτηγό στο Τέξας. Το φορτηγό εγκαταλείφθηκε σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως αναφέρει άρθρο στο enikos.gr τα θύματα ανακαλύφθηκαν μέσα στο 18τροχο στην οδό Quintana στο Σαν Αντόνιο λίγο πριν τις 6 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Αντόνιο Γουίλιαμ ΜακΜάνους.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 16 επιζώντες – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ανήλικων – μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής με θερμοπληξία και αφυδάτωση.

Όλα τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν μετανάστες χωρίς έγγραφα που πέρασαν παράνομα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times.

«Η κατάσταση των μεταναστών που αναζητούν καταφύγιο είναι πάντα μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά απόψε έχουμε να κάνουμε με μια φρικτή ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε ο δήμαρχος του Σαν Αντόνιο Ρον Νίρενμπεργκ.

Η κραυγή και οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του φορτηγού

Ένας εργαζόμενος κοντά στο σημείο που ήταν το φορτηγό, άκουσε μια κραυγή για βοήθεια και βρήκε το τρέιλερ του φορτηγού με τις πόρτες μερικώς ανοιχτές. Είδε τα πτώματα μέσα και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι πρώτοι διασώστες βρήκαν ένα πτώμα έξω από το φορτηγό και δεκάδες άλλα μέσα.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής (σ.σ. η οποία διαχειρίζεται επίσης τα ασθενοφόρα των κέντρων άμεσης βοήθειας σε πολλά αστικά κέντρα των ΗΠΑ) αφηγήθηκε πως οι ασθενείς που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έκαιγαν, είχαν υποστεί θερμοπληξία και είχαν εμφανή εξάντληση. Μέσα στο ρυμουλκό του φορτηγού, υπογράμμισε, δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη πως είχαν στη διάθεσή τους νερό.

San Antonio police say 46 migrants are dead in a possible human trafficking case. 16 survivors taken to the hospital. They were left inside a hot 18-wheeler. This is now a federal investigation. Three people are in custody. #BreakingNews #SanAntonio pic.twitter.com/MywocFvPL8