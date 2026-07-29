Το επικίνδυνο trend που υπόσχεται αδυνάτισμα μέσω παρασίτου: Προειδοποιήσεις ειδικών

Η τελευταία τάση που έχει κατακλύσει τα social media, με εκατομμύρια προβολές, προωθεί την ιδέα της κυκλοσπορίας ως «κόλπο» για γρήγορη απώλεια βάρους. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για σοβαρή παρασιτική λοίμωξη που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως αφυδάτωση και δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

Viral βίντεο και επικίνδυνες προτάσεις

Τα τελευταία εβδομάδες, δημιουργοί περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram δημοσιεύουν βίντεο όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ωμών λαχανικών, ελπίζοντας να μολυνθούν από το παράσιτο Cyclospora, προκειμένου να χάσουν γρήγορα βάρος μέσω έντονης διάρροιας. Ορισμένα από αυτά τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 9 έως 15 κιλών.

Οι κίνδυνοι της κυκλοσπορίας

Οι γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν ότι η κυκλοσπορία δεν είναι μέθοδος απώλειας βάρους, αλλά μια σοβαρή παρασιτική λοίμωξη του λεπτού εντέρου. Αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, απώλεια ηλεκτρολυτών, δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και συμπτώματα που μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες. Η απώλεια βάρους που παρατηρείται σε ορισμένους ασθενείς σχετίζεται κυρίως με την απώλεια υγρών και μυϊκής μάζας, η οποία αναπληρώνεται μετά την ανάρρωση.

Προειδοποιήσεις από τους ειδικούς

Η Ekta Gupta, επικεφαλής Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Maryland Midtown, τονίζει ότι η παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες παρανοήσεις. «Μερικοί άνθρωποι μπορεί να παραβλέπουν τα συμπτώματα πιστεύοντας ότι μπορούν να χάσουν μερικά ακόμη κιλά όσο συνεχίζεται η λοίμωξη», υπογραμμίζει.

Η ίδια αναφέρει ότι η χαρακτηριστική υδαρής διάρροια μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως και μήνες, με υποτροπές που καθυστερούν την ανάρρωση.

Συμπτώματα και επιπλοκές

Σύμφωνα με το CDC, τα πιο συχνά συμπτώματα της λοίμωξης περιλαμβάνουν:

- Υδαρή, συχνά εκρηκτική διάρροια - Απώλεια όρεξης - Ναυτία και εμέτους - Κοιλιακό άλγος και κράμπες - Έντονη κόπωση - Χαμηλό πυρετό - Απώλεια σωματικού βάρους λόγω αφυδάτωσης και δυσαπορρόφησης

Χωρίς κατάλληλη θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να παραταθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών, ειδικά σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι είναι η κυκλοσπορία;

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το πρωτόζωο Cyclospora cayetanensis και μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για την ανάγκη σχολαστικής υγιεινής των τροφίμων, χωρίς να αποθαρρύνουν την κατανάλωσή τους, καθώς είναι σημαντικά για μια ισορροπημένη διατροφή.

Η έξαρση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η ανησυχία γύρω από την κυκλοσπορία δεν είναι τυχαία. Το καλοκαίρι του 2023, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν αυξημένο αριθμό περιστατικών, με 4.173 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ χιλιάδες άλλα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο πραγματικός αριθμός των λοιμώξεων είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα δεν υποβάλλονται ποτέ σε διαγνωστικό έλεγχο.

Η τάση που προωθεί την κυκλοσπορία ως μέσο απώλειας βάρους είναι επικίνδυνη και παραπλανητική. Οι ειδικοί καλούν το κοινό να είναι προσεκτικό και να μην υποκύπτει σε τέτοιες επικίνδυνες «μόδες».