Αφγανιστάν: Με εντολή Ταλιμπάν οι τηλεπαρουσιάστριες φόρεσαν τελικά μπούρκα

Από τότε που επανήλθαν στην εξουσία τον περασμένο χρόνο οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην κοινωνία, πολλοί από αυτούς μάλιστα καταπατούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.



Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο ανώτατος ηγέτης του Αφγανιστάν Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα εξέδωσε διάταγμα το οποίο καλεί τις γυναίκες να φορούν δημοσίως μπούρκα, το ισλαμικό ένδυμα που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο και να μένουν στο σπίτι αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να βγουν έξω.

Χθες, οι τηλεπαρουσιάστριες στο Αφγανιστάν αψήφισαν την εντολή των Ταλιμπάν και εμφανίστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα χωρίς να καλύψουν τα πρόσωπά τους.

«Οι γυναίκες συνάδελφοί μας ανησυχούν ότι αν καλύψουν τα πρόσωπά τους το επόμενο πράγμα που θα κληθούν να κάνουν είναι να σταματήσουν να εργάζονται», είχε δηλώσει ο επικεφαλής του τομέα ειδήσεων του δικτύου Shamshad TV, ο Αμπίντ Εχσάς.

Ωστόσο σήμερα οι τηλεπαρουσιάστριες των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων της χώρας εμφανίστηκαν στον αέρα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ακολουθώντας την εντολή των Ταλιμπάν.

«Αν δεν συμμορφωθούν, θα μιλήσουμε με τους διευθυντές και τους κηδεμόνες των παρουσιαστριών. Οποιος ζει κάτω από ένα συγκεκριμένο σύστημα και μια κυβέρνηση καλείται να υπακούει στους νόμους και στις διαταγές αυτού του συστήματος, επομένως πρέπει να εφαρμόσουν την εντολή», είχε δηλώσει ο Μοχάμεντ Σάντεκ Ακίφ Μοχασίρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς στο AFP.

The last 9 months of Taliban invasion of #Afghanistan’s society has been fully focused on banning all forms/expression of art and all aspects of women and girls life. After banning women’s education, work, movement, travel; they have forced TV presenters to appear like this! pic.twitter.com/5YDLhQnqaf