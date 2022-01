Χάρτες ECDC: Στο βαθύ κόκκινο σχεδόν όλη η Ευρώπη – Στην ίδια κατάσταση και η Ελλάδα

Στο χάρτη του ECDC, ο οποίος «φωτογραφίζει» την επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη, σχεδόν ολόκληρο το μέρος της Γηραιάς Ηπείρου βυθίζεται στο κόκκινο στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορονοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ.

Η Κύπρος και η Ελλάδα, για ακόμα μια εβδομάδα, παραμένουν στη βαθιά κόκκινη κατηγορία.

Το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας, οι ανατολικές περιοχές της Ουγγαρίας και η Ρουμανία είναι οι μόνες περιοχές που παραμένουν στην κόκκινη κατηγορία (και όχι στο βαθύ κόκκινο).

Ο χάρτης, που δημοσιεύθηκε σήμερα, συνδυάζει δεδομένα που αφορούν το ποσοστό κοινοποίησης κρουσμάτων, το ποσοστό δοκιμών και το ποσοστό κρουσμάτων ανά 100 χιλιάδες κάτοικους τις τελευταίες 14 ημέρες (σε αυτή την περίπτωση την τελευταία εβδομάδα του 2021 και την πρώτη εβδομάδα του 2022).

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος χάρτης δεν καταγράφει τους θανάτους ή τις σοβαρές νοσηλείες, ούτε και τα επίπεδα εμβολιασμού.

Επίσης δεν καταγράφεται πόσα κρούσματα οφείλονται στην παραλλαγή Όμικρον.

Ως πορτοκαλί ζώνη ορίζονται οι χώρες ή περιοχές όπου ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες βρίσκεται μεταξύ κάτω από 50 περιστατικά ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 4%, ή όπου ο συνολικός αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται μεταξύ 50 και 75 περιστατικών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 1% ή όπου ο συνολικός αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται μεταξύ των 75 και των 200 περιστατικών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και το ποσοστό θετικών τεστ είναι χαμηλότερο του 4%.

Ως κόκκινη ζώνη ορίζονται οι χώρες ή περιοχές όπου ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες βρίσκεται μεταξύ 75 και 200 ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 4%, και εφόσον ο αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται κάτω από τα 500 κρούσματα ανά 100 χιλιάδες κατοίκους (οπότε και η χώρα περνά στην «βαθιά κόκκινη» κατηγορία).

Ο χάρτης και τα σχετικά δεδομένα δημοσιοποιούνται από τον ECDC κάθε Πέμπτη, στηρίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται στη βάση σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της ΕΕ για συντονισμό των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση λόγω της πανδημίας.

Οι χάρτες βασίζονται στα τελευταία στοιχεία που βρίσκονται στη βάση των δεδομένων που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy) μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

