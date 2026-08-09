Στενά του Ορμούζ: 'Θέατρο πολέμου' δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης – Οι 5 όροι του Ιράν στις ΗΠΑ

Σε πλήρη αδιέξοδο οδηγείται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους που θέτει. Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων ψυχραίνουν τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με το Ομάν.

Φρουροί της Επανάστασης: «Τα Στενά είναι πλέον θέατρο πολέμου»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, ξεκαθάρισε μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης τη στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας:

«Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας. Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί εφεξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για εμάς και όχι μόνο μια πλωτή οδό.»

Οι 5 δραστικοί όροι του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, υπογράμμισε ότι «τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά», θέτοντας μια σειρά από σκληρές απαιτήσεις για οποιαδήποτε απεμπλοκή:

Οριστικός τερματισμός του πολέμου : Άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του (οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα).



: Άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του (οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα). Άρση του ναυτικού αποκλεισμού : Τερματισμός του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.



: Τερματισμός του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Άρση κυρώσεων : Πλήρης κατάργηση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων.



: Πλήρης κατάργηση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων. Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Ξεκλείδωμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.



Ξεκλείδωμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Πλήρεις πολεμικές αποζημιώσεις: Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστη η χώρα από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένοι από αυτούς τους όρους περιλαμβάνονταν στη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου, η οποία όμως κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, οδηγώντας σε νέο γύρο εχθροπραξιών.

Το παρασκήνιο με το Ομάν, τα τέλη διέλευσης και οι επιθέσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για μια νέα διαδρομή πλοίων «πλησιάζουν στο τελικό στάδιο», ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η επίτευξη αυτής της διμερούς συμφωνίας δε σημαίνει αυτόματα και το άνοιγμα του Ορμούζ.

Επιβολή Τελών : Η Τεχεράνη αρνείται την επιστροφή στο καθεστώς πριν από τον πόλεμο και επιμένει στην επιβολή τελών διέλευσης στα πετρελαιοφόρα, όρο που οι ΗΠΑ απορρίπτουν κατηγορηματικά.



: Η Τεχεράνη αρνείται την επιστροφή στο καθεστώς πριν από τον πόλεμο και επιμένει στην επιβολή τελών διέλευσης στα πετρελαιοφόρα, όρο που οι ΗΠΑ απορρίπτουν κατηγορηματικά. Νέα πλήγματα σε πλοία : Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου της κρατικής εταιρείας ADNOC στα Στενά. Συνολικά 15 πλοία της ADNOC έχουν στοχοθετηθεί από την αρχή του πολέμου.



: Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου της κρατικής εταιρείας ADNOC στα Στενά. Συνολικά 15 πλοία της ADNOC έχουν στοχοθετηθεί από την αρχή του πολέμου. Διπλωματία και CENTCOM: Παρότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν ανασταλεί την τελευταία εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για άμεση συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, πραγματοποίησε περιοδεία σε Ισραήλ, ΗΑΕ και Μπαχρέιν για εκτίμηση της κατάστασης.