Σε αναβρασμό η Ευρώπη: Διαδηλώσεις βίας κατά των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό

Εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι διαδήλωσαν κατά των μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις τους για το τέταρτο κύμα του Covid-19.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη Βιέννη, σκηνές βίαιων ταραχών στην Ολλανδία, κινητοποιήσεις στην Ιταλία, λεηλασίες και βανδαλισμοί στις γαλλικές Αντίλες: οξύνεται η διαμαρτυρία εναντίον των μέτρων κατά της Covid που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας, που επελαύνει στην Ευρώπη.



Στην αυστριακή πρωτεύουσα, περισσότεροι από 35.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν δυο βήματα από το αυτοκρατορικό παλάτι του Χόφμπουργκ για να διαμαρτυρηθούν για την «δικτατορία» και τον «φασισμό» του κορωνοϊού, λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου καθολικού, εθνικού lockdown στην Αυστρία που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

One of the largest protests in Vienna history today to stop their full lockdown and mandatory “get the jab or go to jail” law. pic.twitter.com/N87zkDENZo





Αναβρασμός στην Αυστρία

Σε μία Ευρώπη που έγινε και πάλι το επίκεντρο της επιδημίας, η Αυστρία, όπου τα κρούσματα φθάνουν σε επίπεδα πρωτοφανή από την άνοιξη του 2020, είναι η πρώτη χώρα που επιβάλλει και πάλι lockdown στον πληθυσμό της. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, πολλές άλλες χώρες έχουν ανακοινώσει την σκλήρυνση των περιοριστικών μέτρων.

Η Αυστρία έγινε επίσης η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό στο σύνολο του πληθυσμού από την 1η Φεβρουαρίου. Η διαδήλωση στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, παρά τις ρίψεις καπνογόνων και αντικειμένων, και υπό την επιτήρηση των δυνάμεων της αστυνομίας, που φοβόταν την παρουσία εθνικιστών, νεοναζί και χούλιγκαν και την επανάληψη του σεναρίου του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου η διαδήλωση εξελίχθηκε σε έκρηξη βίας.

Vienna looks nice this evening.



Protests continue in Austria as the police spray citizens demanding their freedoms back with pepper spray.



There are more of us than them!pic.twitter.com/dzgDq69Zt9