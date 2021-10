Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο τέμενος του Αφγανιστάν

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS ) ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο Αφγανιστάν, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας Amaq και αναρτήθηκε στο Telegram.

Ηαιματηρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Κουντούζ, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

H αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα έκανε λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς ή τραυματίες, ενώ νωρίτερα νοσοκομειακές πηγές -τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο- ανέφεραν πως τα θύματα ξεπερνούν τα 50.

Άλλες πηγές μιλούν για έως και 100 νεκρούς και 200 τραυματίες, σύμφωνα με ανταποκριτή του Iran International.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

— Al Aqeel Jawad (@JawadAbubakar7) October 8, 2021