Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν παραχωρούν την πρώτη τους συνέντευξη τύπου

Ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανέφερε σε ένα tweet ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα, σε ένα κέντρο Τύπου στην Καμπούλ, το οποίο χρησιμοποιούσε προηγουμένως η αφγανική κυβέρνηση.

Ο Μουτζαχίντ πρόσθεσε πως εκπρόσωποι ΜΜΕ και δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να προσέλθουν στο κέντρο Τύπου.

The media in Kabul awaits the first appearance of Zabiullah Mujahid as he addresses his first ever press conf. #Afghanistan pic.twitter.com/ZyO1QE9mlT