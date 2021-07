Λιοντάρι το έσκασε από εθνικό πάρκο και έσπειρε τον πανικό

Τα παιδιά καθυστέρησαν να πάνε σχολείο και κάτοικοι έφθασαν αργοπορημένοι στη δουλειά τους. Αιτία; Ένα λιοντάρι που απέδρασε από το εθνικό πάρκο του Ναϊρόμπι και εμφανίστηκε να κόβει βόλτες σε συνοικία της πρωτεύουσας της Κένυας, σπέρνοντας πανικό.

Οι πανικόβλητοι κάτοικοι στο Ονγκάτα Ρονγκάι, προάστιο στο νότια του Ναϊρόμπι, που συνορεύει με το πάρκο είδαν το λιοντάρι μπροστά τους.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (Kenyan Wildlife Service -KWS) επενέβη στο σημείο, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων για να παρατηρήσει το ζώο. Όπως ανέφερε η υπηρεσία σε δελτίο Τύπου: "Έριξαν στο λιοντάρι βέλος με υπνωτικό, το ακινητοποίησαν και το μετέφεραν με ασφάλεια προς τις κτηνιατρικές δομές για παρακολούθηση και προκειμένου να του βάλουν ένα περιλαίμιο προτού το απελευθερώσουν στο πάρκο".

"Ο πανικός που αυτό το λιοντάρι προκάλεσε ήταν τεράστιος, τα παιδιά καθυστέρησαν να πάνε σχολείο, όπως και κάτοικοι στις δουλειές τους", περιέγραψε η φοιτήτρια, Ρόζελιν Γουανγκάρε.

Ο Τζάκσον Μουάνγκι, ένας κάτοικος του Ονγκάτα Ρονγκάι, θεωρεί πως η KWS θα έπρεπε να βελτιώσει την ασφάλεια γύρω από το πάρκο, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

"Στην τελική πρόκειται για την ασφάλειά μας, το πάρκο δεν φυλάσσεται επαρκώς και γι' αυτό ακριβώς τα ζώα φεύγουν", τόνισε.

Το πάρκο βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το κέντρο του Ναϊρόμπι και δεν είναι η πρώτη φορά που ζώα περιπλανώνται σε αυτήν την πόλη με πληθυσμό άνω των 4 εκατομμυρίων κατοίκων.

This morning, a sub-adult male lion was spotted stuck between a concrete wall and iron sheets in Ongata Rongai area, Kajiado County. KWS was alerted by members of the public and promptly dispatched rangers & the veterinary team to the scene. @tunajibu#BraveryBeyondExpectation pic.twitter.com/OwQdWpt1Bj

— KWS (@kwskenya) July 28, 2021