Μπόνους έως έναν επιπλέον μισθό για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

Πρόσθετη αμοιβή, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στο ύψος ενός επιπλέον μηνιαίου μισθού, προβλέπεται για περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στον νέο κύκλο του συστήματος επιβράβευσης στο Δημόσιο, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 40 εκατ. ευρώ.

Αυξημένος προϋπολογισμός για την επιβράβευση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Realnews», ο προϋπολογισμός που προορίζεται για την ενίσχυση των υπαλλήλων που θα επιτύχουν τους τεθέντες στόχους, διπλασιάζεται. Από τα 20 εκατ. ευρώ που ήταν στον προηγούμενο σχεδιασμό, το διαθέσιμο ποσό αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ.

Αυτή η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης αποτελεί κομβικό στοιχείο του νέου κύκλου. Η διεύρυνση του διαθέσιμου ποσού αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τόσο την οικονομική βαρύτητα του μέτρου όσο και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπορούν να επιβραβευθούν.

Σύνδεση με την επίτευξη στόχων

Το σύστημα επιβράβευσης δεν θα αποτελέσει μια οριζόντια οικονομική ενίσχυση προς όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται άμεσα με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ατομική παρουσία ή την τυπική άσκηση των καθηκόντων του εργαζομένου.

Οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει συγκεκριμένους ετήσιους στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί από τα υπουργεία. Η λογική του συστήματος είναι να συνδέσει ένα μέρος της οικονομικής επιβράβευσης με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Ποιοι θα λάβουν την πρόσθετη αμοιβή

Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο επιβράβευσης. Οι τελικοί δικαιούχοι της πρόσθετης αμοιβής θα προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

Η επιβράβευση αφορά χιλιάδες εργαζομένους που θα αξιολογηθούν με βάση την επίτευξη των συγκεκριμένων ετήσιων στόχων που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες τους. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται να επιβραβευθούν όσοι συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Το ύψος του μπόνους και η κατανομή

Η πρόσθετη αμοιβή μπορεί να φτάσει έως το ύψος ενός επιπλέον μηνιαίου μισθού, ανάλογα με τις επιδόσεις και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ίδιο ποσό.

Η τελική επιβράβευση θα εξαρτάται από τη βαθμολογία, την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμεται το διαθέσιμο κονδύλι στις υπηρεσίες και στους εργαζομένους. Το σύστημα δημιουργεί μια νέα διαφοροποίηση στις αποδοχές, καθώς δύο υπάλληλοι με τον ίδιο βασικό μισθό μπορεί στο τέλος του έτους να λάβουν διαφορετική πρόσθετη αμοιβή, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχουν καταγραφεί.

Έναρξη του νέου κύκλου

Ο νέος κύκλος του συστήματος επιβράβευσης αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Ο στόχος είναι το σύστημα μπόνους να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στις δημόσιες υπηρεσίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την απόδοση.

Με πληροφορίες από Aftodioikisi.gr

Φωτογραφία: Aftodioikisi.gr