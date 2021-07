Μετά την Ευρώπη η κακοκαιρία χτύπησε την Κίνα: Νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Η Κίνα είναι αντιμέτωπη με «εξαιρετικά σοβαρές» πλημμύρες, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ, μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος 12 ανθρώπων στο μετρό της πόλης Τσεντσόου, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Κίνας κήρυξαν στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού το σύνολο της χώρας εξαιτίας των πλημμυρών, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν την επαρχία Χενάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τσεντσόου, μητρόπολη περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Ο κινεζικός στρατός προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να καταρρεύσει φράγμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες πλημμύρες.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στοές του μετρό στην πόλη Τσεντσόου, στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο με επιβάτες που βρίσκονται στο νερό μέχρι το λαιμό μέσα σε βαγόνι συρμού.

Σχεδόν 200.000 κάτοικοι της πόλης Τσεντσόου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πόλη γνώρισε «σειρά σπάνιων και σφοδρών καταιγίδων», οι οποίες «προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων στο μετρό της Τσεντσόου», ανέφεραν αξιωματούχοι του δήμου μέσω του κινεζικού ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo, προσθέτοντας πως 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

First Europe, now China (Zhengzhou, to be specific).

The floods are horrifying. pic.twitter.com/d7Q1MgmpEe