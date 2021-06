Κομισιόν-Covid-19: 90 εκατομμύρια ενήλικοι Ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως

Tα 90 εκατομμύρια φτάνει ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχουν πλήρως εμβολιαστεί, όπως αναφέρει η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπινάντ με ανάρτησή της στο τουίτερ.

«Σταθερή πρόοδος!Μέχρι τώρα, 90 εκατομμύρια ενήλικοι στην ΕΕ έχουν εμβολιαστεί πλήρως - ή περίπου το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ» σημειώνει.

Σύμφωνα με το γράφημα που ανήρτησε η κ. Σπινάντ, μέχρι τις 7 Ιουνίου έχουν παραδοθεί 328,6 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στην ΕΕ και έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 270 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Latest updates on vaccine deliveries and vaccination across the EU.



Steady progress!



By now, 90 million adults in the EU are fully vaccinated - or roughly a quarter of the EU’s adult population. pic.twitter.com/1FpbkwB8Q3