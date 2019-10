Συρία- Βίντεο σοκ: Εκτελέσεις αμάχων από αντάρτες συμμάχους των Τούρκων

Φωνάζουν Αλλάχου Ακμπάρ, όπως και οι μαχητές του ISIS.



Σοκάρει το βίντεο που δείχνει αντάρτες συμμάχους των Τούρκων να πυροβολούν και να εκτελούν εν ψυχρώ Κούρδους πολίτες στη μέση του αυτοκινητοδρόμου Μ4 στη Συρία, όπου εδώ και τέσσερις μέρες προελαύνει ο τουρκικός στρατός.



Μάλιστα, οι εκτελεστές φωνάζουν «Ο Θεός είναι μεγάλος» (Αλλάχου Ακμπάρ), όπως και οι μαχητές του ISIS.

This is what’s happening in N. Syria now. Most stable part of the country is being ruined. These armed groups are executing people on M4 Highway earlier today pic.twitter.com/kw7s29NvlW