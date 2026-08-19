Ο Τραμπ προανήγγειλε συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και αποκάλυψε τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα, Τετάρτη (19.08.2026), την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια συγκεκριμένη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, δηλώνοντας ότι η χώρα διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια ξενάγησης δημοσιογράφων σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

Προαναγγελία συνάντησης εντός του έτους

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε κατηγορηματικά: «Ναι, θα συναντηθώ μαζί του». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Πιονγκγιάνγκ, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι γνωρίζει «πολύ καλά» τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι «όλα θα πάνε μια χαρά όσο έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο», υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη του στη δική του προσέγγιση στις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα.

Οι δηλώσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο

Μία από τις πλέον ασυνήθιστες πτυχές των σημερινών δηλώσεων του Τραμπ ήταν η παροχή ενός συγκεκριμένου αριθμού για τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει «57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα», μια εκτίμηση που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα ακριβής για επίσημη δήλωση.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ. «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα το είχα επιτρέψει». Ωστόσο, αναγνώρισε την υφιστάμενη κατάσταση, σημειώνοντας ότι «αλλά τα διαθέτει».

Η προσωπική σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στην ποιότητα της προσωπικής του σχέσης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Επανέλαβε ότι τα πηγαίνει «πολύ καλά» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση είναι θετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι αρνητική.

«Το γεγονός ότι τα πάω καλά μαζί του – αυτό είναι κάτι καλό, όχι κακό», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η δήλωση αυτή έρχεται να ενισχύσει την άποψή του ότι η προσωπική διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με τη Βόρεια Κορέα.

Ο αντίκτυπος στις στρατιωτικές ασκήσεις

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε συνέχεια μιας σημαντικής απόφασης που έλαβε ο ίδιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή σε αξιωματούχους του Πενταγώνου να μειώσουν τη συμμετοχή του αμερικανικού στρατού στα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα.

Την κίνηση αυτή, ο Τραμπ τη συνέδεσε άμεσα με την «πολύ καλή σχέση» που, όπως υποστηρίζει, διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτή η σύνδεση υποδηλώνει ότι η προσωπική του σχέση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις του σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο ακριβής αριθμός των πυρηνικών όπλων που διαθέτει η Βόρεια Κορέα αποτελεί αντικείμενο ποικίλων εκτιμήσεων από ειδικούς και διεθνείς οργανισμούς εδώ και πολλά χρόνια. Οι δηλώσεις του Τραμπ για 57 πυρηνικά όπλα έρχονται σε ένα πλαίσιο όπου οι εκτιμήσεις διαφέρουν.

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) εκτίμησε ότι η απομονωμένη ασιατική χώρα «πιθανώς έχει συναρμολογήσει περίπου 60 κεφαλές». Επιπλέον, το Ινστιτούτο ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα «διαθέτει αρκετό σχάσιμο υλικό για να παράγει τουλάχιστον 30 ακόμη» πυρηνικές κεφαλές, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα των δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: Topontiki