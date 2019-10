Η Μέρκελ απέρριψε το σχέδιο του Τζόνσον για το Brexit

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για συμφωνία στο Brexit μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί της Τρίτης Μπόρις Τζόνσον και Άνγκελα Μέρκελ. Η Μέρκελ φαίνεται να απέρριψε την πρόταση του Βρετανού πρωθυπουργού για μια συμφωνία στο Brexit με αφαίρεση του αμφιλεγόμενου backstop, που αποσκοπεί στην αποφυγή σκληρών συνόρων στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, η Μέρκελ είπε στον Τζόνσον ότι συμφωνία μπορεί να υπάρξει μόνο αν η Βόρεια Ιρλανδία παραμείνει στην ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση, όπως προβλέπει το backstop ή αν η Δημοκρατία της Ιρλανδίας είχε δικαίωμα βέτο επί της αποχώρησης της Βόρειας Ιρλανδίας από την τελωνειακή ένωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μια συμφωνία είναι «συντριπτικά απίθανη».

Αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ είπε ότι πλέον είναι αδύνατη μια συμφωνία για το Brexit μετά και την τελευταία εξέλιξη.

Πάντως η ΕΕ απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιμένει ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Βρετανοί πολιτικοί αναλυτές ήδη κάνουν λόγο για παιχνίδια του Τζόνσον και ένα blame game του Λονδίνου που ήδη προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το Spectator η κυβέρνηση της Βρετανίας εργάζεται με βάση το σενάριο ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit θα τερματιστούν εντός της εβδομάδας. Κατά τη βρετανική κυβερνητική πηγή την οποία επικαλέστηκε το Spectator ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ δεν δείχνει καμία διάθεση να διαπραγματευθεί τις προτάσεις του Λονδίνου, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ δεν θεωρείται πιθανό να πιέσουν την ΕΕ να συζητήσει επί της πρότασης που έκανε ο ηγέτης των Συντηρητικών και πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πριν το Δουβλίνο να είναι διατεθειμένο να τις εξετάσει. «Υπάρχουν αρκετοί στο Παρίσι και στο Βερολίνο που θα ήθελαν να συζητήσουν την προσφορά μας, αλά η Μέρκελ και ο Μακρόν δεν θα πιέσουν [τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το Βrexit Μισέλ Μπαρνιέ εκτός αν η Ιρλανδία πει πως θέλει να διαπραγματευτεί», ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με το περιοδικό.

Το βορειοϊρλανδικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι μια συμφωνία για το Brexit είναι απίθανο να επιτευχθεί έως την ανεπίσημη προθεσμία της Παρασκευής.

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία έως την Παρασκευή, ο αναπληρωτής επικεφαλής του DUP Νάιτζελ Ντοντς δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg: «Φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή - λυπάμαι πολύ γι' αυτό»

«Αυτό που πράγματι φαίνεται να προκύπτει είναι ότι οι αρχικές προτάσεις για το λεγόμενο backstop είναι προφανώς κάτι που ορισμένοι πολιτικοί στο Δουβλίνο ιδιαίτερα στην κυβέρνηση ένιωθαν πραγματικά ότι ήταν ο τελικός προορισμός», δήλωσε ο Ντοντς. Δήλωσε ότι η Ιρλανδία ανατρέπει ειρηνευτικές συμφωνίες ορόσημο με το να απορρίπτει την ιδέα συναίνεσης για τη Βόρεια Ιρλανδία της πρότασης του Τζόνσον για το Brexit.

«Το Δουβλίνο φαίνεται τώρα ότι αντιστρέφει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, τη Συμφωνία του Μπέλφαστ, τη Συμφωνία του Σεντ Άντριους –όλες τις συμφωνίες που συνήψαμε τα τελευταία 20 χρόνια στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Ντόντς.

.@EU_Commission on #Brexit: "Under no circumstances will we accept that the EU wants to do harm to the Good Friday Agreement. The purpose of our work is to protect it in all its dimensions."



"The EU position has not changed: we want a deal. We are working for a deal." pic.twitter.com/XHgtF5ABKL