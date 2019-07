Χαμός στα social media με φήμη περί θανάτου του Ερντογάν....

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/07) η είδηση πως ο Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν είναι νεκρός έπειτα από ανακοπή που υπέστη, με site της Μέσης Ανατολής να είναι η μοναδική πηγή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το Arab Turk, διέψευσε το δημοσίευμα, αναφέροντας πως ο Τούρκος πρόεδρος είναι ζωντανός και χαίρει άκρας υγείας. Το... περίεργο, ωστόσο, είναι πως δεν υπήρξε επίσημη διάψευση από επίσημα χείλη.

Τα σενάρια περί απώλειας του «Σουλτάνου» φέρεται να ξεκίνησαν μετά την είσοδο Κούρδων στην εβραϊκή γλώσσα, στη Wikipedia, όπου έβαλαν ημερομηνία για το θάνατο του Ερντογάν, και έτσι η φήμη διαδόθηκε αστραπιαία μέσω των social media.

ΜΜΕ του Ισραήλ, πάντως, που παρακολουθούν την υπόθεση, μετέδωσαν πως ο Τούρκος ηγέτης βρίσκεται σε διακοπές και για το λόγο αυτό αμέσως έσπευσαν να διορθώσουν το λάθος στη Wikipedia, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο λήμμα «Ερντογάν»…

Φυσικά δεν είναι η πρώτη, αλλά πιθανότατα ούτε και η τελευταία, φορά που ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται νεκρός.

Το 2012, ο Ερντογάν είχε ακυρώσει μια δημόσια εμφάνισή του στην Κωνσταντινούπολη, με τις φήμες να οργιάζουν για την υγεία του, αφού μόλις δύο μήνες πριν είχε χειρουργηθεί στο έντερο.

Μεσολάβησαν κι άλλα παρόμοια περιστατικά, ενώ και τον Μάιο του 2017 ο Τούρκος ηγέτης ακύρωσε αιφνιδιαστικά όλα τα επίσημα ραντεβού του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), μεταξύ αυτών και μιας επίσημης συνάντησης με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε περίπου ένα μήνα μετά, με την γερμανική Bild να διερωτάται «πόσο άρρωστος είναι ο Ερντογάν;» Αφορμή για να… φουντώσουν οι φήμες για την υγεία του, ήταν η κατάρρευσή του και η μεταφορά του με φορείο λίγο αφότου είχε επισκεφθεί το τζαμί του Ατασεχίρ, στην ανατολική Κωνσταντινούπολη, για την πρωινή προσευχή.

Has Turkey's president #Erdogan died of a heart attack? https://t.co/5LX3qRLNaR

Breaking rumours that Turkish leader President Erdogan is DEAD after a heart attack. Uncomfirmed #Erdoğan