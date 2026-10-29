Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς συζητά με την Τεχεράνη για την αποτροπή νέων χτυπημάτων

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απηύθυνε επιστολή στον γραμματέα του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαεΐ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και την αποτροπή της έναρξης νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπως αναφέρθηκε από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Η επιστολή συντάχθηκε κατόπιν οδηγίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας. Ο σκοπός του Βανς είναι να αποτιμήσει εάν η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον μπορούν να βρουν επαρκή σημεία σύγκλισης, ώστε να πειστεί ο κ. Τραμπ να μη δώσει τη διαταγή για μια «σύντομη» αλλά «εντατική» νέα επίθεση εναντίον του Ιράν «τις επόμενες εβδομάδες».

Η διπλωματική πρωτοβουλία και οι στόχοι της

Το διπλωματικό αυτό εγχείρημα καταγράφεται σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανάται η απειλή νέων ευρείας κλίμακας βομβαρδισμών στο Ιράν. Αυτό αναμένεται να συμβεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγονται σε κάτι λιγότερο από μία εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη 3η Νοεμβρίου.

Το ζητούμενο από την πλευρά των ΗΠΑ δεν είναι να κλειστεί μια «συμφωνία ειρήνης», αλλά να συμφωνηθεί ένα «πλαίσιο διαπραγματεύσεων», όπως αναφέρεται στην αμερικανική εφημερίδα. Οι κρίσιμοι τομείς που απασχολούν τη διπλωματία στη σκιά του πολέμου περιλαμβάνουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλλιστικό οπλοστάσιο της χώρας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί να αρχίσει σύντομα μια νέα, «μικρή “Επική Οργή”». Με τον όρο αυτό αναφέρθηκε στην αμερικανική ονομασία της επίθεσης που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία είχε ξεκινήσει από την 28η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε χθες κράτη του Κόλπου να προετοιμαστούν για την πιθανότητα μιας νέας «σύντομης και εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας» μετά τις «midterms». Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για μια πιθανή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η τρέχουσα κατάσταση της σύγκρουσης

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επιθέσεις εναντίον χερσαίων στόχων. Η σύγκρουση έχει περιοριστεί κυρίως στη θάλασσα, όπου οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προσπαθεί να επιβάλει τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Αυτή η ναυτική αντιπαράθεση αποτελεί το κύριο πεδίο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών αυτή την περίοδο.

Ο ρόλος του Μοχσέν Ρεζαεΐ

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ο γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, είναι 71 ετών και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις. Υπήρξε επικεφαλής του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Ο Ρεζαεΐ παρέμεινε στο αξίωμα αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον αξιωματικό στην ιστορία του σώματος. Η μακρά του εμπειρία και η θέση του τον καθιστούν βασικό συνομιλητή στις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Με πληροφορίες από: Topontiki