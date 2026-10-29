Κερατσίνι: Νεκρός 30χρονος σε τροχαίο με μηχανή στη λεωφόρο Δημοκρατίας

Ένας 30χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι. Ο νεαρός επέβαινε σε μηχανή, η οποία αρχικά χτύπησε στα προστατευτικά του δρόμου. Στη συνέχεια, η μηχανή κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τραγικό δυστύχημα στο Κερατσίνι

Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συγκλόνισε το Κερατσίνι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οδηγώντας στον θάνατο έναν 30χρονο άνδρα. Το συμβάν έλαβε χώρα στην κεντρική λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα σημείο όπου η κίνηση οχημάτων είναι συχνά αυξημένη.

Ο άτυχος νεαρός επέβαινε σε μηχανή, η οποία, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε την πορεία της. Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος υποδεικνύουν την ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η πορεία της μηχανής και η σύγκρουση

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 30χρονος προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου. Η πρόσκρουση αυτή ήταν η πρώτη φάση του μοιραίου δυστυχήματος.

Μετά την αρχική σύγκρουση, το δίκυκλο συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του στον οδόστρωμα. Η πορεία της μηχανής ολοκληρώθηκε όταν αυτή κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν στην πλευρά του δρόμου.

Η σφοδρότητα των συγκρούσεων προκάλεσε στον 30χρονο αναβάτη της μηχανής βαριά τραύματα, καθιστώντας την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Η μάχη για τη ζωή στο Τζάνειο

Αμέσως μετά το δυστύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τζάνειο. Οι διασώστες προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, πριν τη διακομιδή του.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του και να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματα που είχε υποστεί ο 30χρονος ήταν τόσο σοβαρά που δεν του επέτρεψαν να επιβιώσει.

Λίγη ώρα αργότερα από την εισαγωγή του στο Τζάνειο, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τέλος του τροχαίου δυστυχήματος και βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Η προανάκριση από την τροχαία

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας. Οι αξιωματικοί της τροχαίας συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο του δυστυχήματος.

Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου της μηχανής και στις διαδοχικές συγκρούσεις. Εξετάζονται όλες οι παράμετροι που ενδέχεται να συνέβαλαν στο μοιραίο συμβάν.

Οι αρχές θα εξετάσουν κάθε λεπτομέρεια του δυστυχήματος στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 30χρονου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis