Υπόθεση «Χωριάτικο»: Νέες αποκαλύψεις για δωροδοκίες και κρατικές διασυνδέσεις

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για το κύκλωμα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται οι διασυνδέσεις με κρατικές υπηρεσίες, οι καταγγελλόμενες δωροδοκίες, οι επιχειρήσεις που ελέγχονταν από το δίκτυο και οι μετακινήσεις του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επαφών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε πληροφορίες από διάφορες υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο κρατικοί υπάλληλοι και διασυνδέσεις

Η έρευνα εστιάζει στις διασυνδέσεις του δικτύου με κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, η Επιθεώρηση Εργασίας και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσω αυτών των επαφών, το κύκλωμα φέρεται να αποκτούσε απόρρητα στοιχεία και να ενημερωνόταν εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την έρευνα, διευκόλυνε σημαντικά τη δράση του δικτύου.

Το δίκτυο των εταιρειών και η δραστηριότητα στη Ρόδο

Το δίκτυο φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του περίπου 520 εταιρείες, οι οποίες ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών των περιοχών συγκαταλέγονται η Λάρισα, η Κόρινθος, η Αττική και η Ρόδος. Στο νησί της Ρόδου, οι ερευνητές εξετάζουν δραστηριότητα που φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2017-2018. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά τον παράνομο έλεγχο των παραλιών με τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση.

Για τις περιόδους από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2026, αναφέρονται ποσά για έσοδα και λειτουργικά έξοδα, τα οποία κατανέμονται.

Το παρελθόν του επιχειρηματία και οι αποκαλύψεις συνομιλιών

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, επανέρχεται στο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Το 2007 είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις trafficking και λειτουργία strip clubs, ωστόσο είχε αθωωθεί. Μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία, ο οποίος συνδέεται με την ιδιοκτησία των φούρνων «Χωριάτικο», έρχονται στο φως συνομιλίες που φέρεται να αποτυπώνουν πτυχές της δραστηριότητάς του.

Σε μία από αυτές, η οποία μεταδόθηκε από δελτίο ειδήσεων, ο Γιαννακόπουλος συνομιλεί με μία 47χρονη υπάλληλο, η οποία φέρεται να αποτελούσε στενή συνεργάτιδά του και είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας βρισκόταν στην Αλβανία και συζητούσε για τα ταξίδια που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει σε διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε αυτές τις χώρες εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Οι προορισμοί που αναφέρονται στις συνομιλίες δεν περιορίζονται στις παραπάνω χώρες. Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία καταγράφηκε στις 28 Απριλίου μεταξύ δύο ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, γίνεται αναφορά και στις Μπαχάμες.

Περιοριστικοί όροι και οι συνεχείς έρευνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2025, οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλει στον επιχειρηματία περιοριστικούς όρους για την υπόθεση δωροδοκίας υπαλλήλου. Ανάμεσα στους όρους αυτούς περιλαμβανόταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr