Βαρύ πένθος στην Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με 68 νεκρούς

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Ισπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν νότια της Μαδρίτης. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 68 άνθρωποι, ενώ 80 τραυματίστηκαν, με τους 15 να βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα μέσα στο 2026 και το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό συμβάν στην Ευρώπη από το 2013.

Η τραγωδία και ο απολογισμός

Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε αγροτική περιοχή της Καστίλλης-Λα Μάντσα, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες στα διαλυμένα βαγόνια. Στο σημείο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν ασθενοφόρα, οχήματα γραφείων τελετών και ελικόπτερα, ενώ στρεβλωμένα μέταλλα και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά, όπου είχαν πέσει τουλάχιστον τρία βαγόνια.

Επιβάτες, κάποιοι με αίματα ή επιδέσμους, απομακρύνθηκαν μέσω παρακείμενου δρόμου. Ένας επιβάτης περιέγραψε ότι ήταν πολύ κοντά στην πόρτα, ενώ άλλοι έσπαγαν τα παράθυρα για να βγουν, με κάποιους να μην μπορούν να κινηθούν επειδή ήταν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα καθίσματα.

Ερωτήματα για τις επικοινωνίες

Οι αρχές έχουν κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκονται οι επικοινωνίες μεταξύ των μηχανοδηγών και του κέντρου ελέγχου λίγο πριν από τη σύγκρουση. Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την Τεχνική Διερεύνηση Ατυχημάτων (AITAT) επισημαίνει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Ωστόσο, ισπανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ηχητικά αρχεία από τις συνομιλίες των εμπλεκομένων, εστιάζοντας στον χειρισμό της κατάστασης από τον ελεγκτή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης. Ο μηχανοδηγός του τρένου Ίριο είχε ενημερώσει για την ακινητοποίησή του περίπου πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, καθώς ο συρμός αδυνατούσε να ξεκινήσει.

Οι οδηγίες και οι παραλείψεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις 8:36 το πρωί δόθηκε εντολή στο τρένο υψηλής ταχύτητας AVE να συνεχίσει κανονικά την πορεία του. Στις 8:48 ο μηχανοδηγός του Ίριο ενημέρωσε εκ νέου ότι το τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο, ενώ στις 8:54 η σύγκρουση είχε πλέον καταστεί αναπόφευκτη.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες ακούγεται ο ελεγκτής να λέει στον μηχανοδηγό: «Συνεχίστε το ταξίδι με κανονική ταχύτητα». Η οδηγία αυτή δεν τροποποιήθηκε ακόμη και όταν απέμεναν περίπου πέντε λεπτά μέχρι τη σύγκρουση. Έτσι, ο οδηγός του AVE δεν έλαβε προειδοποίηση για να φρενάρει, ενώ ο συρμός κινούνταν με 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, εξέφρασε την απορία του για την απόφαση του κέντρου ελέγχου να επιτρέψει στο AVE να συνεχίσει την πορεία του. Εξήγησε επίσης ότι το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε λόγω βλάβης στην επικοινωνία των υπολογιστικών συστημάτων, η οποία σταμάτησε αυτόματα την κυκλοφορία, και στη συνέχεια ελήφθη εσφαλμένη απόφαση να επανεκκινήσει το τρένο της Renfe.

Κυβερνητική αντίδραση και έρευνες

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «ολόκληρη η Ισπανία» θρηνεί μετά τη σύγκρουση και δεσμεύτηκε ότι η «τρομερή τραγωδία» θα διερευνηθεί, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε αστοχία προκύψει. Πρόσθεσε ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων της χρονιάς φαίνεται να μην συνδέονται μεταξύ τους.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος χειρισμός του ελεγκτή συνιστούσε σαφή παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας και συνέβαλε στην πρόκληση του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως, αν χρειαστεί να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, αυτό θα γίνει, καθώς είναι απαράδεκτο για τη χώρα να υφίσταται δύο τέτοια ατυχήματα μέσα στην ίδια χρονιά. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ακύρωσε όλες τις προεκλογικές του εκδηλώσεις ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, ieidiseis.gr