Με ένα συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στην ελευθερία και στους Έλληνες που την υπερασπίστηκαν, ολοκληρώθηκε η εναέρια επίδειξη του F-16 Ζευς στη Θεσσαλονίκη. Από το κόκπιτ του μαχητικού αεροσκάφους, ο Επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος απηύθυνε τον δικό του χαιρετισμό για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, συνδέοντας τη σημερινή ημέρα με το ιστορικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων. Η εντυπωσιακή επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο της στρατιωτικής παρέλασης, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρευρισκομένων.

Ο χαιρετισμός του επισμηναγού Χαρίτου

Το μήνυμα του Επισμηναγού Χαρίτου έδωσε έναν ξεχωριστό συμβολισμό στην ολοκλήρωση της εμφάνισής του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ο πιλότος τόνισε τη σημασία της ελευθερίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία και για τους Έλληνες είναι το “ΟΧΙ”. Τιμάμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι και θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Ο χαιρετισμός του από το F-16 Ζευς συνέδεσε άμεσα την εθνική επέτειο με την ιστορική αντίσταση των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας τη διαρκή αξία της ελευθερίας και την ανάγκη υπεράσπισής της.

Εντυπωσιακή επίδειξη στον ουρανό της Θεσσαλονίκης

Κατά τη διάρκεια της εναέριας επίδειξης, ο χειριστής του F-16 Ζευς εκτέλεσε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης μια εντυπωσιακή ακολουθία σύνθετων και απαιτητικών ελιγμών. Αυτοί οι διαδοχικοί χειρισμοί πρόσφεραν πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους.

Το πρόγραμμα της επίδειξης ήταν σχεδιασμένο ώστε να παρουσιάσει τις δυνατότητες του μαχητικού αεροσκάφους στην εναέρια μάχη. Οι ελιγμοί που εκτελέστηκαν απαιτούν όχι μόνο ιδιαίτερη ακρίβεια, αλλά και ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης από τον πιλότο, επιβεβαιώνοντας την άριστη εκπαίδευση του Επισμηναγού Χαρίτου.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στον πιλότο απευθύνθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Πρόεδρος συνέδεσε την παρουσία του μαχητικού αεροσκάφους και τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση με το διαχρονικό μήνυμα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν περνιέται με το στρέμμα, αλλά με της ψυχής το σίδερο και το αίμα. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας επίδειξη που μας έκανε όλους περήφανους».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr