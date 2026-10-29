Αντικαταβολές: Αποσύρθηκε η καθολική απαγόρευση μετρητών – Τι ισχύει για αγορές κάτω των 500 ευρώ

Αλλαγή σχεδίων αποφάσισε η κυβέρνηση για τις πληρωμές στις αντικαταβολές, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν θα προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση των μετρητών για τις παραγγελίες που παραδίδονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Οι διατάξεις που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και προέβλεπαν υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ακόμα και για προϊόντα αξίας μόλις 10 ευρώ, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η υπαναχώρηση του υπουργείου

Η απόφαση για υπαναχώρηση από το αρχικό σχέδιο ήρθε μετά από τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Οι εταιρείες αυτές είχαν επισημάνει τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει η εφαρμογή ενός νέου συστήματος, το οποίο θα απαγόρευε πλήρως τη χρήση μετρητών.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επισημάνσεις, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αρχική πρόβλεψη για καθολική απαγόρευση. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών ταχυμεταφορών

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Τόνισαν ότι η αγορά των αντικαταβολών στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σημαντική παρουσία μετρητών, και μια καθολική απαγόρευση θα δημιουργούσε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Οι επισημάνσεις τους αφορούσαν την πρακτική εφαρμογή του μέτρου και τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν τόσο οι ίδιες όσο και οι καταναλωτές, ειδικά για μικρές συναλλαγές. Αυτές οι αντιδράσεις φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση των κυβερνητικών σχεδίων.

Τι προέβλεπε το αρχικό σχέδιο

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ήταν ιδιαίτερα αυστηρό και προέβλεπε την υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο για όλες τις παραγγελίες. Αυτό σήμαινε ότι ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας, ο πελάτης θα έπρεπε να διαθέτει ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής για να παραλάβει το προϊόν του.

Στην πράξη, ακόμα και για μια αγορά αξίας 15 ή 20 ευρώ, η πληρωμή με μετρητά θα απαγορευόταν. Οι διατάξεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αφήνοντας το ισχύον καθεστώς ανεπηρέαστο.

Το νέο καθεστώς και το όριο των 500 ευρώ

Με την απόσυρση της επίμαχης ρύθμισης, τίποτα δεν αλλάζει στο ισχύον καθεστώς όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά στις αντικαταβολές. Το όριο για τη χρήση μετρητών παραμένει στα 500 ευρώ, όπως ίσχυε και πριν.

Συγκεκριμένα, για αγορές αξίας κάτω των 500 ευρώ, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν με μετρητά κατά την παραλαβή, εφόσον βέβαια το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει αυτή την επιλογή. Αντίθετα, για συναλλαγές που η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο επιτρεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο.

Για παράδειγμα, κάποιος που παραγγέλνει ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 90 ευρώ ή ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 300 ευρώ μπορεί να πληρώσει τον διανομέα με μετρητά. Ωστόσο, αν η αγορά αφορά μια τηλεόραση αξίας 750 ευρώ, η εξόφληση πρέπει να γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η σημασία της αντικαταβολής στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η σημασία της αντικαταβολής για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μεγάλη, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασαν οι εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Οι πληροφορίες αυτές αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει αυτός ο τρόπος πληρωμής στις ηλεκτρονικές αγορές.

Περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα γίνονται με αντικαταβολή. Η συνολική ετήσια αξία αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται σε ένα σημαντικό ποσό, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε αυτή τη μέθοδο πληρωμής.

Με πληροφορίες από: Topontiki