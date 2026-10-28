Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας με τουλάχιστον 68 νεκρούς

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην Ισπανία από τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη την Τετάρτη στην κεντρική περιοχή της Καστίλλης-Λα Μάντσα, στην επαρχία του Τολέδο. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

Η τραγωδία στην κεντρική Ισπανία

Το δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, που ταξίδευαν προς την ίδια κατεύθυνση, συγκρούστηκαν στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. Ένα από τα τρένα έπεσε πάνω στην ουρά του άλλου, το οποίο είχε σταματήσει, προκαλώντας τον εκτροχιασμό πολλών βαγονιών. Συνολικά, τα δύο τρένα μετέφεραν 544 επιβάτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 80 τραυματίστηκαν. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στα συντρίμμια, καθώς δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να φτάσουν στον πάτο των βαγονιών, γεγονός που καθιστά πιθανή την ύπαρξη περισσότερων θυμάτων.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Μεταφορών

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε το σημείο του δυστυχήματος και δήλωσε ότι «όλη η Ισπανία θρηνεί». Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι «είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να υποστεί δύο ατυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως εμείς». Η τραγωδία αυτή σηματοδοτεί πράγματι το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα στη χώρα φέτος.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, χαρακτήρισε τέτοιες οπίσθιες συγκρούσεις «εξαιρετικά απίθανες». Άφησε να εννοηθεί ότι το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος που έγινε υπό «ανεξήγητες» συνθήκες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία.

Δυσλειτουργία στο σύστημα σηματοδότησης

Ο υπουργός Πουέντε ενημέρωσε επίσης ότι το σύστημα σηματοδότησης LZB, το οποίο έχει ως λειτουργία να σταματά αυτόματα ένα τρένο αν η γραμμή μπροστά είναι κατειλημμένη, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Η δυσλειτουργία αυτή σημειώθηκε περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα, λόγω προβλήματος στον υπολογιστή του συστήματος. Ως συνέπεια, περίπου έξι τρένα είχαν ακινητοποιηθεί σε ένα τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων της γραμμής.

Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος LZB, το έργο της παρακολούθησης των σιδηροδρομικών γραμμών ανατέθηκε σε ένα 24ωρο κέντρο διοίκησης στη Μαδρίτη. Το κέντρο αυτό, μέσω των χειριστών του, έδωσε οδηγίες σε τουλάχιστον δύο από τα τρένα να συνεχίσουν την πορεία τους κανονικά, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακόμη «σήμα στάσης» στη γραμμή. Η ακριβής εμπλοκή του κέντρου ελέγχου στην αλληλουχία των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση.

Η εικόνα της καταστροφής

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το περιφερειακό κανάλι CMM TV έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής. Ένα εκτροχιασμένο τρένο ήταν ορατό, με τουλάχιστον ένα βαγόνι να παραμένει σε υπερυψωμένο τμήμα των γραμμών. Λυγισμένα μέταλλα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν σκορπισμένα σε ένα ανάχωμα κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν την τραγική κατάσταση, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και την ανάσυρση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων. Η επιχείρηση διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της κατάστασης των βαγονιών και του σημείου όπου συνέβη το ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki