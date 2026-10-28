Επεισόδια με ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη πριν από ομιλία Κασιδιάρη

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς δυνάμεις των ΜΑΤ παρενέβησαν για να εμποδίσουν διαδηλωτές να κινηθούν προς την περιοχή όπου είχε προγραμματιστεί ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Συγκέντρωση διαδηλωτών και παρέμβαση των ΜΑΤ

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά στο άγαλμα του Βενιζέλου, ανταποκρινόμενοι σε καλέσματα διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων, οι οποίοι εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην πραγματοποίηση της ομιλίας.

Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να κινηθούν προς την οδό Εγνατία. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν σχηματίσει φραγμό, εμποδίζοντάς τους να συνεχίσουν την πορεία τους. Στο σημείο αυτό προκλήθηκε ένταση μεταξύ των αστυνομικών και των διαδηλωτών.

Καταγγελία για χτύπημα νεαρού

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου thesspost.gr, υπήρξε καταγγελία για περιστατικό όπου αστυνομικός χτύπησε έναν νεαρό στο κεφάλι. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Απαγόρευση συναθροίσεων από την ΕΛ.ΑΣ.

Η ένταση εκδηλώθηκε παρά την προηγούμενη απόφαση της Αστυνομίας να απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Η απαγόρευση αφορούσε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς και την περιοχή του Βαρδάρη, και είχε ληφθεί ενόψει των κινητοποιήσεων που είχαν προγραμματιστεί κατά της ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), η απόφαση για την απαγόρευση ελήφθη λόγω του κινδύνου τέλεσης σοβαρών εγκλημάτων. Επίσης, αναφέρθηκε ο κίνδυνος διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας και της ομαλής λειτουργίας των υποδομών της πόλης.

Η προγραμματισμένη ομιλία

Η ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 17:00 το απόγευμα, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η προγραμματισμένη αυτή εκδήλωση προκάλεσε αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες, οι οποίες αντιτίθενται στην πραγματοποίησή της, ειδικά την ημέρα της επετείου του «ΟΧΙ».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr