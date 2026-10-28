Κομμάτι από θρυλικό πολεμικό αεροπλάνο πουλήθηκε για 120.000 ευρώ

Μια άτρακτος του θρυλικού πολεμικού αεροπλάνου Spitfire, η οποία βρισκόταν για περισσότερα από 20 χρόνια στο γκαράζ ενός Βρετανού συλλέκτη, βγήκε πρόσφατα σε δημοπρασία και πωλήθηκε για ένα ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί μέρος της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και άλλαξε χέρια, βρίσκοντας νέο ιδιοκτήτη.

Η άτρακτος του θρυλικού Spitfire

Το αντικείμενο της πώλησης ήταν η άτρακτος ενός Supermarine Spitfire, φέροντας τον κωδικό PK519. Αυτό το τμήμα του αεροσκάφους παρέμενε στην κατοχή του συλλέκτη Πίτερ Άρνολντ για πάνω από δύο δεκαετίες, μακριά από τα βλέμματα του κοινού. Το Spitfire είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αεροπλάνα στην ιστορία της αεροπορίας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η άτρακτος, αν και ένα μόνο τμήμα, συνδέεται άμεσα με την εποχή κατά την οποία τα Spitfire είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αεροπορική ιστορία της Βρετανίας. Η πώλησή της αναδεικνύει την αξία που αποκτούν τέτοια ιστορικά ευρήματα για τους ανθρώπους που αναζητούν τα ίχνη του παρελθόντος.

Ο «Mr. Spitfire» και η αφοσίωσή του

Πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ιστορία βρίσκεται ο Πίτερ Άρνολντ, ένας Βρετανός συλλέκτης ο οποίος είναι ευρέως γνωστός στους κύκλους των ανθρώπων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο ως «Mr. Spitfire». Ο Άρνολντ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διάσωση κομματιών από τα ιστορικά αυτά αεροσκάφη.

Κατάφερε να συγκεντρώσει και να καταγράψει εκατοντάδες ατράκτους από αεροσκάφη τύπου Spitfire, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής τους κληρονομιάς. Η δουλειά του τον έκανε γνωστό, καθώς είχε καταγράψει περίπου 365 ατράκτους Spitfire που εξακολουθούσαν να σώζονται.

Η αρχή μιας ιδιαίτερης συλλογής

Η σχέση του Πίτερ Άρνολντ με τα ιστορικά αεροσκάφη ξεκίνησε το 1973. Τότε, εντόπισε ατράκτους από Spitfire και Seafire σε μια μάντρα παλαιών μετάλλων, η οποία βρισκόταν στο Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Για τον ίδιο, αυτά τα ευρήματα δεν ήταν απλώς άχρηστα υπολείμματα.

Αντίθετα, ο Άρνολντ είδε σε αυτά ένα κομμάτι της ιστορίας που άξιζε να διασωθεί και να προστατευθεί. Αυτή η πρώτη επαφή αποτέλεσε την αφετηρία για μια μακρόχρονη ενασχόληση και ένα πάθος που τον οδήγησε να γίνει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους συλλέκτες στον τομέα αυτό.

Μια ζωή αφιερωμένη στην ιστορία

Η αρχική ανακάλυψη εξελίχθηκε σταδιακά σε μια δια βίου αφοσίωση. Ο Βρετανός συλλέκτης άρχισε να αναζητά συστηματικά ατράκτους, να συγκεντρώνει στοιχεία για την προέλευσή τους και να καταγράφει όσα είχαν απομείνει από τα αεροσκάφη. Η προσπάθειά του δεν περιοριζόταν στην απλή συλλογή, αλλά επεκτεινόταν στην τεκμηρίωση και την ιστορική έρευνα.

Για τον Πίτερ Άρνολντ, κάθε άτρακτος δεν ήταν ένα απλό παλιό μέταλλο. Κάθε κομμάτι συνδεόταν με ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος και με μια εποχή κατά την οποία τα Spitfire είχαν έναν καθοριστικό ρόλο στην αεροπορική ιστορία της Βρετανίας, καθιστώντας το έργο του ένα είδος ιστορικής διαφύλαξης.

Η αξία πίσω από τα κομμάτια της ιστορίας

Η ιστορία της άτρακτος PK519 αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της συλλογής ιστορικών αντικειμένων. Δεν πρόκειται πάντα για ολοκληρωμένα αεροπλάνα που εκτίθενται σε μουσεία ή εμφανίζονται σε αεροπορικές επιδείξεις. Μερικές φορές, αυτό που διασώζεται είναι ένα τμήμα της ατράκτου, ένα κομμάτι που μπορεί να μοιάζει ασήμαντο σε κάποιον που δεν γνωρίζει την προέλευσή του.

Ωστόσο, για τους ανθρώπους που αναζητούν τα ίχνη της ιστορίας, ένα τέτοιο κομμάτι αποκτά εντελώς διαφορετική αξία. Η παραμονή της άτρακτος στο γκαράζ για τόσο μεγάλο διάστημα δεν εμπόδισε την εμπορική της αξιοποίηση, καθώς η ιστορική της σημασία και η σπανιότητά της καθόρισαν την υψηλή τιμή πώλησης στη δημοπρασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta