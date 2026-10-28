Ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα: Αν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί

Μια πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, στην Ισπανία, προκαλώντας τον θάνατο 68 ανθρώπων. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή της Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας και ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού και οι δηλώσεις του

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη άμεσα στην περιοχή της Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εκεί, χαρακτήρισε το συμβάν ως μια «τρομερή τραγωδία», εκφράζοντας τη βαθιά του συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τους αγαπημένους τους, καθώς και στους τραυματίες που νοσηλεύονται.

Παράλληλα, ο κ. Σάντσεθ ευχαρίστησε θερμά όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και αποτελεσματική κινητοποίησή τους στο σημείο της σύγκρουσης. Στις δηλώσεις του, τόνισε το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα ολόκληρη η Ισπανία πενθεί. Ζωές έχουν καταστραφεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί, ο πόνος είναι τεράστιος».

Προτεραιότητα η φροντίδα των θυμάτων

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα της ισπανικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η φροντίδα των θυμάτων της τραγωδίας. Δεσμεύτηκε ότι θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες και τις οικογένειές τους, με στόχο τη στήριξη και την ανακούφισή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της διασφάλισης ότι θα σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλα τα εμπλεκόμενα συνεργεία. Η κυβέρνηση εστιάζει στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που έχουν προκύψει από το δυστύχημα.

Ενδελεχής διερεύνηση αιτιών και πιθανές αμέλειες

Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε μια ενδελεχή και εξαντλητική έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σιδηροδρομικής σύγκρουσης. Ο κ. Σάντσεθ δήλωσε με σαφήνεια ότι «θα φτάσουμε μέχρι τέλους» στην αναζήτηση της αλήθειας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, αυτές «θα αποκαλυφθούν» και «θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σαφές πως πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια των σιδηροδρομικών δικτύων, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγωδίες σε μια χώρα όπως η Ισπανία.

Δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα στην ίδια χρονιά

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε και σε ένα προηγούμενο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Το συμβάν εκείνο έλαβε χώρα στο Ανταμούθ της Ανδαλουσίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 46 ανθρώπων. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η χώρα του βιώνει δύο τόσο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας μέσα στην ίδια χρονιά. «Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως το ζήσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές βελτιώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki