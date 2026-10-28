Η 55χρονη Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Πύργο, λίγες μέρες μετά τον γάμο της κόρης της

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας εκτυλίχθηκε στον Πύργο, όπου η 55χρονη Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου. Το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την ευτυχισμένη στιγμή του γάμου της κόρης της, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία σε ανείπωτο πένθος. Εκτός από την άτυχη γυναίκα, τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου.

Το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 12:30, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τον Πύργο με το Κατάκολο, λίγο πριν από τη διασταύρωση του Τραγανού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 55χρονη Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο όχημα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η σύγκρουση αποτελούν αντικείμενο έρευνας από την Τροχαία Πύργου, η οποία διενεργεί προανάκριση για να διαλευκάνει τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της 55χρονης γυναίκας από το όχημά της, ωστόσο την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Τραυματίες και διακομιδή στο νοσοκομείο

Από το δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στην μετωπική σύγκρουση, τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Δύο γυναίκες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ ο άνδρας που οδηγούσε το όχημα τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου και νοσηλεύονται για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Από την οικογενειακή ευτυχία στον ανείπωτο πόνο

Η απώλεια της Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου έρχεται να επισκιάσει μια πρόσφατη στιγμή μεγάλης χαράς για την οικογένειά της. Μόλις το περασμένο Σάββατο, η 55χρονη γυναίκα καμάρωνε την κόρη της νύφη, συμμετέχοντας ενεργά σε μία από τις πιο ευτυχισμένες και σημαντικές στιγμές της οικογένειάς της. Η ξαφνική αυτή τραγωδία, τρεις μόλις ημέρες μετά τον γάμο, βύθισε τους οικείους της σε ανείπωτο πένθος και προκάλεσε βαθιά θλίψη στην κοινωνία του Πύργου, η οποία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.

Η Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Νικόλαο, τα τρία παιδιά της, Φωτεινή, Χριστίνα και Δημήτρη, τη μητέρα της, Χριστίνα, και τον αδελφό της, Γιάννη. Η οικογένεια, από την ευτυχία μιας οικογενειακής στιγμής, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ανείπωτο πόνο της απώλειας, σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας που συγκλονίζει.

Η εξόδιος ακολουθία στον Πύργο

Η εξόδιος ακολουθία για την Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 15:30 το απόγευμα και θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου. Συγγενείς, φίλοι και μέλη της τοπικής κοινωνίας αναμένεται να παραστούν για να αποχαιρετήσουν την 55χρονη γυναίκα και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά της.

Στην τελευταία της κατοικία θα τη συνοδεύσουν, εκτός από τον σύζυγό της Νικόλαο, τα παιδιά της Φωτεινή, Χριστίνα και Δημήτρης, η μητέρα της Χριστίνα, και ο αδελφός της Γιάννης, καθώς και όλοι όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν. Η θλίψη είναι διάχυτη στην περιοχή για την απροσδόκητη απώλεια.

Με πληροφορίες από: Enikos