Κακοκαιρία: Αποκλεισμένοι κάτοικοι στο Πήλιο, προβλήματα σε Εύβοια και νησιά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που την Τετάρτη (28/10) έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρέθηκαν η Μαγνησία, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε συγκεκριμένες περιοχές.

Δραματική κατάσταση στον Πλατανιά Πηλίου

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, όπου η υπερχείλιση ρέματος έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν ό,τι συναντούν στο πέρασμά τους, ενώ ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον δυνατότητα πρόσβασης.

Ανάμεσα στους αποκλεισμένους βρίσκεται και ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα προβλήματα είναι ακόμη σοβαρότερα από εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel», τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο δήμαρχος επισήμανε ότι τα πάντα έχουν πλημμυρίσει και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που διαθέτουν διώροφες ή τριώροφες κατοικίες να ανέβουν στους επάνω ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τα νερά.

Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο

Προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση στον Οξύλιθο, στον Παλαιό Επαρχιακό Δρόμο, την Τετάρτη (28/10). Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν κάτοικος ενημέρωσε τη Δημοτική Κοινότητα Οξυλίθου. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση, με την αρχική απομάκρυνση πετρών από τον δρόμο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχήματος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Λίμνη Ευβοίας, όπου ένα μεγάλο κυπαρίσσι κατέρρευσε μέσα στο νεκροταφείο της περιοχής, πέφτοντας πάνω σε μνήματα. Η πτώση του δέντρου αποδίδεται στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ενώ εκφράζονται φόβοι για εκτεταμένες ζημιές στους τάφους. Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ανησυχία επικρατεί και στη Σκιάθο, όπου οι συνεχείς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα. Συγκεκριμένα, έκλεισε ο δρόμος προς τον Πλατανιά εξαιτίας της επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του ρέματος.

Έντονα φαινόμενα στη Σύμη

Στα Δωδεκάνησα, η κακοκαιρία έπληξε και τη Σύμη, όπου η ισχυρή νεροποντή μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr