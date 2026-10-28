Η απαγωγή της 14χρονης Ταμάρ που συγκλόνισε την Αθήνα και η ανατροπή στον Κορυδαλλό

Μια φρικτή υπόθεση απαγωγής, αυτή της 14χρονης Ταμάρ Οσκανιάν, απασχόλησε την ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1990. Το κορίτσι, με καταγωγή από το Βέλγιο και την Αρμενία, βρέθηκε τελικά, όμως η υπόθεση είχε και μια τραγική κατάληξη, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του κλίματος ανασφάλειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή, με τις απαγωγές ανηλίκων να είναι ένα φαινόμενο σε έξαρση.

Η υπόθεση της Ταμάρ Οσκανιάν

Η 14χρονη Ταμάρ Οσκανιάν, ένα κορίτσι με διπλή καταγωγή, από το Βέλγιο και την Αρμενία, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης απαγωγής που συγκλόνισε την Αθήνα. Η ιστορία της Ταμάρ, αν και ξεχάστηκε γρήγορα, άφησε πίσω της ένα στίγμα τρόμου και αγωνίας. Η αναζήτηση του κοριτσιού κατέληξε στην ανεύρεσή της, φέρνοντας ένα τέλος στην ομηρία της.

Ωστόσο, η έκβαση της υπόθεσης δεν ήταν χωρίς απώλειες. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, προσθέτοντας μια ακόμη τραγική διάσταση στην ήδη δραματική ιστορία. Η υπόθεση της Ταμάρ Οσκανιάν αναδεικνύει τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.

Το φαινόμενο των απαγωγών ανηλίκων στη δεκαετία του '90

Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από μια ανησυχητική έξαρση στις απαγωγές παιδιών στη χώρα μας. Εγκληματικές συμμορίες έθεταν στο στόχαστρο ανήλικα παιδιά, εκμεταλλευόμενες συχνά την ευάλωτη θέση τους. Οι στόχοι αυτών των συμμοριών ήταν κυρίως παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, καθώς και παιδιά οικογενειών που είχαν έρθει από το εξωτερικό, είτε για διακοπές είτε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Αυτές οι οικογένειες, προερχόμενες από άλλες χώρες, θεωρούνταν πιθανώς πιο ευάλωτες ή πιο εύπορες, καθιστώντας τα παιδιά τους ελκυστικούς στόχους για τους απαγωγείς. Το φαινόμενο αυτό δημιούργησε ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, επηρεάζοντας την καθημερινότητα πολλών οικογενειών και αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων.

Οι περιγραφές των δραστών από τον Τύπο της εποχής

Δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής περιέγραφαν τους απαγωγείς με συγκεκριμένο τρόπο, σχηματίζοντας ένα προφίλ που κυριαρχούσε στη δημόσια συζήτηση. Οι δράστες αναφέρονταν συνήθως ως Τσιγγάνοι, ως Αλβανοί, ή ως λαθρομετανάστες άλλων χωρών. Αυτές οι περιγραφές, όπως καταγράφονταν τότε, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης γύρω από το θέμα των απαγωγών.

Συχνά, οι ίδιες πηγές συνέδεαν τους απαγωγείς και με το εμπόριο βρεφών, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα. Η σύνδεση αυτή ενίσχυε την εικόνα των συμμοριών ως οργανωμένων και επικίνδυνων, που δεν δίσταζαν να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη ζωή για οικονομικό όφελος.

Προηγούμενα περιστατικά και το εμπόριο βρεφών

Η σύνδεση των απαγωγών με το εμπόριο βρεφών δεν ήταν απλώς μια υπόθεση των δημοσιευμάτων, αλλά ενισχυόταν από συγκεκριμένα περιστατικά του παρελθόντος. Ένα τέτοιο παράδειγμα καταγράφηκε το 1985, όταν δύο Τσιγγάνες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Κατά την ανάκρισή τους από τον εισαγγελέα, οι δύο γυναίκες ομολόγησαν μια συγκλονιστική αλήθεια.

Συγκεκριμένα, παραδέχτηκαν ότι είχαν πουλήσει επτά παιδιά μέσα σε διάστημα δύο ετών. Η «ταρίφα» για κάθε παιδί ανερχόταν σε δύο εκατομμύρια δραχμές. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει το βάθος και την έκταση του προβλήματος του εμπορίου βρεφών, το οποίο φέρεται να συνδεόταν με τις απαγωγές ανηλίκων, δημιουργώντας ένα σκοτεινό παρασκήνιο στις εγκληματικές δραστηριότητες της εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta