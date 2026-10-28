Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ με φόντο την ομιλία Κασιδιάρη

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, καθώς ομάδες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση των διαδηλωτών είχε ως αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης.

Τα γεγονότα στο κέντρο της πόλης

Το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη έγινε το επίκεντρο επεισοδίων, όταν ομάδες διαδηλωτών ήρθαν αντιμέτωπες με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα στην οδό Εγνατία, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, καθώς οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κινηθούν προς το σημείο της εκδήλωσης.

Οι διαδηλωτές, αποτελούμενοι από κομμουνιστικές, αριστερές και ακροαριστερές ομάδες, καθώς και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 17:00 σε ξενοδοχείο της πόλης, το «Καψής», ανήμερα της επετείου του «Όχι».

Η απαγόρευση των συναθροίσεων και οι αντιδράσεις

Τα επεισόδια ξέσπασαν ενώ βρισκόταν σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων και διαδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, απόφαση που είχε λάβει η Αστυνομία. Οι διαδηλωτές αγνόησαν αυτή την απαγόρευση, επιδιώκοντας να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.

Η απαγόρευση των συναθροίσεων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις αριστερές οργανώσεις και τις αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, οι οποίες ζητούσαν την ακύρωση της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει μέρος των συγκεντρωμένων, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην περιοχή.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και η πορεία

Οι διαδηλωτές είχαν αρχικά συγκεντρωθεί στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ένα κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί, επιχείρησαν να κινηθούν προς την οδό Εγνατία, με σκοπό να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο όπου θα πραγματοποιούνταν η ομιλία.

Ωστόσο, η πορεία τους ανακόπηκε από αστυνομικές δυνάμεις που είχαν σχηματίσει φραγμό. Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς, οδηγώντας σε κλιμάκωση της έντασης.

Η επέμβαση των ΜΑΤ

Οι άντρες των ΜΑΤ επενέβησαν για να διαλύσουν τη συγκέντρωση και την πορεία, κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση περιλάμβανε και χρήση άγριου ξύλου εναντίον των διαδηλωτών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι άντρες των ΜΑΤ δεν δίστασαν να χτυπήσουν στο κεφάλι έναν νεαρό, γεγονός που καταγράφηκε μεταξύ των συμβάντων.

Η εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη

Η αφορμή για τις διαμαρτυρίες ήταν η προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Καψής. Η ομιλία του Κασιδιάρη είχε οριστεί για τις 17:00 το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη και η διοργάνωση της εκδήλωσης αποτέλεσαν τον κύριο λόγο για τις κινητοποιήσεις των κομμουνιστικών, αριστερών, ακροαριστερών ομάδων και αντιεξουσιαστικών συλλογικοτήτων, οι οποίες ζητούσαν την ακύρωσή της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki