Τροχαίο στην Τήνο: 17χρονος παρέσυρε 5χρονο μπροστά από παιδική χαρά

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός 5χρονου παιδιού σημειώθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 στην Τήνο. Το παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος, στην παραλιακή οδό του νησιού, σε σημείο που βρίσκεται μπροστά από παιδική χαρά. Αμέσως μετά το περιστατικό, το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών στο Κέντρο Υγείας Τήνου.

Το περιστατικό στη χερσαία ζώνη του λιμανιού

Το ατύχημα έλαβε χώρα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Τήνου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Λιμενικό Σώμα. Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε άμεσα για τον τραυματισμό του ανηλίκου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Το συγκεκριμένο σημείο όπου συνέβη το τροχαίο βρίσκεται στην παραλιακή οδό του νησιού, ακριβώς μπροστά από μία παιδική χαρά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο συμβάν.

Ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στην παράσυρση είναι ένας 17χρονος, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου τη στιγμή του ατυχήματος. Η παράσυρση του 5χρονου παιδιού από το αυτοκίνητο είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο τραυματισμό του, προκαλώντας την πτώση του στο έδαφος.

Οι συνθήκες της παράσυρσης του ανηλίκου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο Tinos Live TV, ο 5χρονος φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, το παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 17χρονος. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο έδαφος, υποφέροντας από τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από την πτώση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση και η πορεία του οχήματος διερευνώνται λεπτομερώς από τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα επικεντρώνεται στη διακρίβωση όλων των παραμέτρων που οδήγησαν στο ατύχημα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη ώρα στην παραλιακή οδό.

Η άμεση ιατρική φροντίδα στο Κέντρο Υγείας

Αμέσως μετά το τροχαίο περιστατικό, το τραυματισμένο 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα για την περίθαλψή του. Το παιδί υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών του και να λάβει την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα.

Η άμεση κινητοποίηση για τη μεταφορά του παιδιού στο Κέντρο Υγείας ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασής του. Η παροχή των πρώτων βοηθειών και η διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων αποτελούν τα πρώτα βήματα στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τον ανήλικο.

Η προανάκριση από το Λιμεναρχείο Τήνου

Την προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου. Οι λιμενικές αρχές διενεργούν ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συλλέγονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Η διερεύνηση από το Λιμεναρχείο Τήνου είναι σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση όλων των πτυχών του ατυχήματος που οδήγησε στον τραυματισμό του 5χρονου παιδιού. Η Λιμενική Αρχή είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, όπου συνέβη το περιστατικό, διασφαλίζοντας την ορθή διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Newsit