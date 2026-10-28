Το πείραμα ενός μήνα στη Σαρδηνία: Εστιατόρια χωρίς κινητά στο οικογενειακό τραπέζι

Δεκαπέντε εστιατόρια στη Σαρδηνία της Ιταλίας δοκιμάζουν μία νέα προσέγγιση στο οικογενειακό τραπέζι, εφαρμόζοντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός μήνα χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «A tavola senza schermi» («Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»), καλεί γονείς και παιδιά να αφήσουν στην άκρη τις ηλεκτρονικές συσκευές τους κατά τη διάρκεια του γεύματος, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ουσιαστικής επαφής.

Το πείραμα «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»

Η πρωτοβουλία «A tavola senza schermi» επιχειρεί να καθιερώσει μία διαφορετική εμπειρία για τις οικογένειες που επιλέγουν να γευματίσουν εκτός σπιτιού. Δεκαπέντε εστιατόρια στη Σαρδηνία συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει αρχικά έναν μήνα, λειτουργώντας ως πιλοτική εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι οικογένειες που επισκέπτονται τα συγκεκριμένα εστιατόρια θα καλούνται να φυλάσσουν τα κινητά τηλέφωνα και τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τους για όσο διαρκεί το γεύμα.

Η δράση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση των οθονών στην καθημερινότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των οικογενειακών γευμάτων. Μέσω της απομάκρυνσης των συσκευών από το τραπέζι, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τον διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας, προσφέροντας μία πιο ποιοτική εμπειρία φαγητού και συνάντησης.

Το «κιτ επανασύνδεσης» για τις οικογένειες

Σε αντάλλαγμα για την αποθήκευση των κινητών και των άλλων συσκευών τους, το προσωπικό των συμμετεχόντων εστιατορίων θα προσφέρει στις οικογένειες ένα ειδικό «κιτ επανασύνδεσης». Αυτό το κιτ περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και παιδιών, μετατρέποντας τον χρόνο του γεύματος σε μία ευχάριστη και δημιουργική στιγμή.

Το υλικό του κιτ περιλαμβάνει παιχνίδια, δραστηριότητες ζωγραφικής, καθώς και προτάσεις για θέματα συζήτησης. Στόχος είναι τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν με τους γονείς τους εμπειρίες και στιγμές από την καθημερινότητά τους, ενισχύοντας τους οικογενειακούς δεσμούς. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν προσαρμοστεί στη συνήθη διάρκεια ενός γεύματος, ώστε να είναι εύκολες στην εφαρμογή και να μην μετατρέπουν την οικογενειακή ώρα σε μία επιπλέον υποχρέωση.

Πέρα από τις διαδραστικές δραστηριότητες, το κιτ περιέχει επίσης ένα ενημερωτικό φυλλάδιο. Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική χρήση των ψηφιακών συσκευών. Επιπλέον, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι, επεκτείνοντας την εμβέλεια της πρωτοβουλίας πέρα από την απλή απομάκρυνση των τηλεφώνων από το τραπέζι, προσφέροντας στις οικογένειες χρήσιμα εργαλεία για την καθημερινότητά τους.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

Ο βασικός στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι διπλός: αφενός να περιοριστεί η υπερβολική έκθεση των ανηλίκων στις οθόνες, ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τη σύγχρονη κοινωνία, και αφετέρου να ενισχυθεί η ουσιαστική επαφή και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Η πρωτοβουλία αναγνωρίζει την ανάγκη για δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον ποιοτικό χρόνο, μακριά από τους περισπασμούς της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μέσα από την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων και ενημερωτικού υλικού, η πρωτοβουλία επιδιώκει να προσφέρει στις οικογένειες πρακτικά εργαλεία και ιδέες για το πώς μπορούν να διαχειριστούν την παρουσία των ψηφιακών συσκευών στην καθημερινότητά τους. Η προσέγγιση αυτή δεν βασίζεται αποκλειστικά σε απαγορεύσεις, αλλά στην ενεργή ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της δημιουργίας κοινών εμπειριών.

Οι δηλώσεις των εμπλεκομένων φορέων

Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Άννα Κάου, συνήγορος για τα δικαιώματα των παιδιών στη Σαρδηνία. Η κυρία Κάου, η οποία είναι πρώην δικαστής με ειδίκευση στη δικαιοσύνη ανηλίκων, συνεργάζεται για αυτό το πρόγραμμα με το τοπικό παράρτημα της Fipe-Confcommercio. Η Fipe-Confcommercio είναι μία ένωση που εκπροσωπεί επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και ψυχαγωγίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών φορέων και του κλάδου της εστίασης.

Η Άννα Κάου υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν χώροι που να διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά. Τονίζει ότι η αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης των οθονών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε απαγορεύσεις ή στην ατομική ευθύνη των γονέων, αλλά να υποστηρίζεται από δομημένες πρωτοβουλίες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fipe-Confcommercio στη Σαρδηνία, Εμανουέλε Φροντζία, επισημαίνει τη σημασία των εστιατορίων ως χώρων συνάντησης για τις οικογένειες. Ο κύριος Φροντζία παρατηρεί ότι όλο και συχνότερα οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων δίνουν τη θέση τους στη σιωπή, καθώς οι συνδαιτυμόνες ασχολούνται με τις συσκευές τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αλλαγή αυτής της τάσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta