Ολοκληρώθηκε στη Σαντορίνη το Hearth Summit Aegean 2026 για τη βιωσιμότητα των νησιών

Το Hearth Summit Aegean 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Σαντορίνη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της παραγωγής, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της τέχνης. Από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, η συνάντηση αυτή συνέδεσε ήδη εφαρμοζόμενα παραδείγματα με συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της τοπικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής στα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο.

Διεθνής συμμετοχή και κοινές προκλήσεις

Συνολικά 160 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες από 15 χώρες και 20 νησιά, τόσο από το Αιγαίο όσο και από άλλες περιοχές του κόσμου, βρέθηκαν στη Σαντορίνη για το Hearth Summit Aegean 2026. Η εκδήλωση φιλοξένησε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγούς, επιχειρηματίες, ερευνητές, καλλιτέχνες και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο φόρουμ.

Μέσα από τη ζύμωση των ιδεών και τη συνάντηση ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες, αναδείχθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για αυτούς τους τόπους.

Το κεντρικό ερώτημα και οι προτεινόμενες λύσεις

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε στο συνέδριο ήταν απλό αλλά επείγον: πώς μπορεί ένα νησί να ευημερεί χωρίς να εξαντλεί τους φυσικούς του πόρους, όπως το νερό και η γη, τους ανθρώπους του και την ίδια του την ταυτότητα. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στη διάγνωση των προβλημάτων, αλλά εστίασε στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Μέσα από τέσσερις διαδρομές πεδίου, εξειδικευμένα εργαστήρια, πάνελ συζητήσεων για τον τουρισμό και την αναγεννητική οικονομία, καθώς και περισσότερες από 20 παρουσιάσεις νησιωτικών πρωτοβουλιών, αναδείχθηκαν λύσεις που είτε εφαρμόζονται ήδη είτε μπορούν να δοκιμαστούν σε μικρή κλίμακα. Οι προτάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νησιού, προσφέροντας βιώσιμες προοπτικές.

Οι εργασίες του συνεδρίου ανά ημέρα

Η πρώτη ημέρα του Summit επικεντρώθηκε στη σχέση με τον τόπο και την ανάγκη για τοπική δράση. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το Fisher Guardian Workshop στη Βλυχάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το επίσημο άνοιγμα των εργασιών στο MATI Art Observatory.

Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον του Αιγαίου. Ακολούθησαν τέσσερις διαδρομές πεδίου που κάλυψαν κρίσιμα θέματα όπως η διαχείριση των αποβλήτων, το νερό και το έδαφος, η βιοποικιλότητα, καθώς και το αμπέλι και το τοπίο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις προκλήσεις των νησιών.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα έφερε στο προσκήνιο συγκεκριμένες νησιωτικές πρωτοβουλίες. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για ένα «μετα-τουριστικό» Αιγαίο, εξετάζοντας νέες προσεγγίσεις στον τουρισμό, και παρουσιάστηκαν προτάσεις που συνδέουν άμεσα την ανθεκτικότητα των νησιών με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Η Σαντορίνη ως πεδίο μάθησης

Το Summit δεν περιορίστηκε σε μία μόνο τοποθεσία, αλλά κινήθηκε σε διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, συνδυάζοντας τον διάλογο με πρακτικές επισκέψεις πεδίου. Οι εργασίες περιλάμβαναν πρακτικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσική και κοινά γεύματα, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το νησί της Σαντορίνης λειτούργησε ως κάτι περισσότερο από ένα απλό σκηνικό για το συνέδριο. Αποτέλεσε ένα πραγματικό πεδίο μάθησης, όπου η έλλειψη νερού, η πίεση που ασκεί ο μαζικός τουρισμός και η ευαλωτότητα των οικοσυστημάτων συνυπάρχουν με την πλούσια τοπική γνώση, τη δημιουργικότητα και τη μακρά εμπειρία προσαρμογής των κατοίκων στις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού.

Το βλέμμα στο μέλλον και οι επόμενες κινήσεις

Όπως επισημάνθηκε από τους διοργανωτές, το Hearth Summit Aegean δεν σχεδιάστηκε για να ολοκληρωθεί με την τελευταία συζήτηση. Ο στόχος ήταν να φέρει κοντά τη γνώση των νησιών, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, την τέχνη και τη δημόσια πολιτική, με σκοπό αυτή η συνάντηση να οδηγήσει σε απτές συνεργασίες που μπορούν να δοκιμαστούν στην πράξη.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η εφαρμογή αυτών των ιδεών. Η επιδίωξη είναι οι προτάσεις που αναδείχθηκαν να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit