Θριάσιο νοσοκομείο: Με κουβάδες και χαρτόνια προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά της βροχής – Κατέρρευσαν τμήματα ψευδοροφής

Η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε για ακόμη μία φορά σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του Θριάσιου Νοσοκομείου. Τα νερά της βροχής εισήλθαν σε διάφορους χώρους του κτιρίου, ενώ τμήματα της ψευδοροφής αποκολλήθηκαν, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για το προσωπικό και τους ασθενείς. Η εικόνα αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των κτιριακών υποδομών του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Εισροή υδάτων και φθορές στις υποδομές

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων σε διάφορα σημεία του Θριάσιου Νοσοκομείου. Το φαινόμενο αυτό, που δεν είναι πρωτόγνωρο για τις εγκαταστάσεις, προκάλεσε την αποκόλληση τμημάτων της ψευδοροφής, αποκαλύπτοντας την έκταση των ζημιών.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο καλείται να παρέχει υπηρεσίες υγείας σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών της Δυτικής Αττικής. Οι φθορές είναι εμφανείς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των κτιριακών δομών απέναντι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Προσωρινές λύσεις από το προσωπικό

Αντιμέτωπο με την εισροή των υδάτων, το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε άμεσα προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν κουβάδες για τη συλλογή των νερών που έσταζαν από τις οροφές, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες των διαρροών.

Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, επιστρατεύτηκαν και χαρτόνια, τα οποία τοποθετήθηκαν στα σημεία όπου παρατηρούνταν οι μεγαλύτερες διαρροές. Οι ενέργειες αυτές, αν και δείχνουν την αφοσίωση του προσωπικού, αποτελούν προσωρινές και αυτοσχέδιες λύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν το υποκείμενο πρόβλημα των φθορών στις εγκαταστάσεις.

Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Η χρήση τέτοιων μέσων υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι απλώς για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Το ζήτημα της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων

Οι επαναλαμβανόμενες φθορές στις οροφές και η συχνή εισροή νερού στο εσωτερικό του Θριάσιου Νοσοκομείου επαναφέρουν με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της συντήρησης των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά φαίνεται να αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση για το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η ανάγκη για συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών καθίσταται πλέον επιτακτική, καθώς η τωρινή κατάσταση θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά δυνητικά και την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Οι προσωρινές λύσεις δεν επαρκούν για ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί έναν τόσο μεγάλο πληθυσμό.

Ο κρίσιμος ρόλος του Θριάσιου Νοσοκομείου

Το Θριάσιο Νοσοκομείο διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της Δυτικής Αττικής. Η λειτουργία του είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βασίζονται στις υπηρεσίες του για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Το νοσοκομείο καλείται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να λειτουργεί απρόσκοπτα, ακόμη και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε τις προκλήσεις αυτές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του σε κάθε περίπτωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki