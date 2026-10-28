Στάσεις εργασίας σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία για τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της υποστήριξης της διεθνούς δράσης των λιμενεργατών, οι οποίοι διαδηλώνουν με το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Η απόφαση της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ εξέφρασε τη στήριξή του στη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να προκηρύξει διευκολυντική στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ έχει ήδη προκηρύξει στάση εργασίας για τις ίδιες περιοχές, καθώς και για τη Θεσπρωτία, καλύπτοντας ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Οι αποφάσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση του μηνύματος των λιμενεργατών κατά του πολέμου και στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στις σχετικές εκδηλώσεις.

Οι στάσεις εργασίας ανά περιοχή

Συγκεκριμένα, η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για τη Θεσπρωτία, η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Επιπλέον, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα, η οποία θα ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα, για τα Εσπερινά σχολεία του Πειραιά, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 21:00 έως τις 23:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στις απογευματινές κινητοποιήσεις.

Οι πρωινές συγκεντρώσεις

Οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν στις πρωινές συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε τρεις μεγάλες πόλεις. Στην Αττική, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, ένα κεντρικό σημείο για την περιοχή.

Στην Αχαΐα, η αντίστοιχη συγκέντρωση έχει οριστεί επίσης για τις 10 το πρωί, με σημείο συνάντησης το Λιμάνι της Πάτρας. Τέλος, στη Θεσπρωτία, οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 11:30 το πρωί στην είσοδο του Λιμανιού Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, ενισχύοντας το αντιπολεμικό μήνυμα.

Απογευματινά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα

Πέρα από τις πρωινές κινητοποιήσεις, έχουν προγραμματιστεί και απογευματινά συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στις 19:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Ελευσίνα, το ραντεβού έχει δοθεί στις 19:00 στην Πλατεία Ηρώων, ενώ την ίδια ώρα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Λιμάνι του Λαυρίου. Τέλος, στη Χαλκίδα, οι πολίτες καλούνται να συγκεντρωθούν στις 19:00 στην Παλιά Γέφυρα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αντιπολεμικών δράσεων της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki