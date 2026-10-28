Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις και αστυνομική απαγόρευση για την ομιλία Κασιδιάρη

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τετάρτη 28η Οκτωβρίου, καθώς η προγραμματισμένη ομιλία του καταδικασμένου νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Αριστερές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες είχαν σχεδιάσει αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης, με την αστυνομία να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή εντάσεων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Απαγόρευση συναθροίσεων από την Ελληνική Αστυνομία

Με στόχο την αποτροπή εντάσεων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης, την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων. Η απόφαση, που ελήφθη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, προβλέπει ότι οι συναθροίσεις απαγορεύονται από τις 09:00 έως τις 21:00 σήμερα, Τετάρτη 28η Οκτωβρίου.

Η απαγόρευση επεκτείνεται σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης, καθώς και στην περιοχή του Βαρδάρη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων «επαπειλεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας».

Επιπλέον, η αστυνομία εκτιμά ότι οι συγκεντρώσεις «απειλούν σοβαρά τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη», γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την απαγόρευση.

Καλέσματα για αντιφασιστικές κινητοποιήσεις

Πριν την ανακοίνωση της αστυνομικής απαγόρευσης, αριστερές οργανώσεις και αναρχικές/αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες είχαν απευθύνει ευρεία καλέσματα για αντιφασιστικές συγκεντρώσεις. Τα καλέσματα αφορούσαν συγκεντρώσεις στο άγαλμα Βενιζέλου, με τις προγραμματισμένες ώρες έναρξης να είναι στις 15:30 και στις 16:00.

Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν ως στόχο να εκφράσουν την αντίθεση στην ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως νεοναζί, και να στείλουν ένα μήνυμα κατά του φασισμού στην πόλη.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας

Την ακύρωση της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει την προσπάθεια πραγματοποίησης της εκδήλωσης, αναφερόμενη στον Κασιδιάρη ως «ναζί εγκληματία».

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει τη συμβολική σημασία της ημερομηνίας, καθώς η εκδήλωση έχει ανακοινωθεί να πραγματοποιηθεί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και μόλις δύο ημέρες πριν την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Οι γονείς δηλώνουν με σαφήνεια ότι έχουν «χρέος να μην επιτρέψουμε το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας να βρει ξανά χώρο στα σχολεία και στις γειτονιές μας».

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει επίσης την πλήρη στήριξή της στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από σωματεία, συλλόγους, εκπαιδευτικούς και τη νεολαία της περιοχής. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν «να απομονώσουν κάθε φασιστικό μόρφωμα μέσα στους χώρους εκπαίδευσης και να υπερασπιστούν το δικαίωμα των παιδιών μας να μορφώνονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, δημοκρατίας και σεβασμού της ιστορίας».

Με πληροφορίες από: Topontiki