Σε προφυλάκιση οδηγήθηκε ο διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, μετά την απολογία του για τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του στο πλαίσιο του σκανδάλου του μπάσκετ. Η Ελληνική Αστυνομία, κατά την ανακοίνωση των συλλήψεων, δημοσίευσε φωτογραφίες με τα ευρήματα από τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν πολλά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα, που αποτελούσαν μέρος του συνολικού ποσού των 102.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του κ. Κορομηλά, προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση. Ο ανακριτής ζήτησε διευκρινίσεις για την προέλευση και τον τρόπο μεταφοράς του ποσού αυτού στην Ελλάδα.

Το εύρημα των 500ευρων και η σημασία του

Η παρουσία πολλών χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ στα ευρήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σταματήσει την έκδοσή τους από το 2019, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για τη χρήση τους σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Παρόλο που η έκδοσή τους έχει διακοπεί και η κυκλοφορία τους έχει περιοριστεί σημαντικά, τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ δεν είναι παράνομα και διατηρούν την αξία τους. Ωστόσο, η συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου ποσού σε τέτοια χαρτονομίσματα αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από τις αρχές.

Η απολογία του Ηλία Κορομηλά

Κατά την απολογία του, ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε να εξηγήσει πώς βρέθηκαν τα 102.000 ευρώ στην κατοχή του, και ειδικότερα πώς κατάφερε να μεταφέρει το συγκεκριμένο ποσό στην Ελλάδα από λογαριασμό που διατηρούσε στην Τουρκία. Η απάντηση που έδωσε ο διαιτητής, σύμφωνα με όσα παρουσίασε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του, ήταν συγκεκριμένη.

Ο κ. Κορομηλάς ανέφερε ότι έφερνε τα χρήματα «λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα», χωρίς να θυμάται πόσες φορές έγινε αυτή η διαδικασία. Δήλωσε επίσης ότι κάθε χρόνο ταξίδευε στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής. Η Τουρκία, όπως εξήγησε, τον διευκόλυνε καθώς είχε έναν φίλο που είχε σχέση με τράπεζα, ο οποίος του παρείχε τα χρήματα σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Η απόφαση για την προφυλάκιση

Παρά την αναλυτική εξήγηση που παρείχε ο Ηλίας Κορομηλάς κατά την απολογία του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τα όσα τους είπε ο διαιτητής. Η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε, και την Δευτέρα λήφθηκε η απόφαση για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ως αποτέλεσμα της μη πειστικής απολογίας, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την τύχη άλλων εμπλεκομένων στην ίδια υπόθεση, οι οποίοι αντιμετώπισαν διαφορετική μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.

Η τύχη των άλλων εμπλεκομένων

Σε αντίθεση με την προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, δύο άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του μπάσκετ, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η απόφαση για αυτούς τους δύο περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική επιτήρηση.

Οι διαφορετικές αποφάσεις των δικαστικών αρχών για τους εμπλεκόμενους αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την εξέταση των στοιχείων κατά περίπτωση. Η διαδικασία των απολογιών και οι αποφάσεις που ακολούθησαν αποτελούν μέρος της δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko