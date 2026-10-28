Οι μετακινήσεις και οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου απαιτούν σήμερα ιδιαίτερο σχεδιασμό, καθώς τα μέτρα ασφαλείας για τις παρελάσεις συνδυάζονται με τις ανατροπές που προκαλεί η κακοκαιρία. Το πρόγραμμα της εθνικής επετείου προσαρμόζεται τόσο στις απαιτήσεις ασφαλείας όσο και στις προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, επηρεάζοντας πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και νησιωτικές περιοχές.

Ρυθμίσεις στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, οι βασικοί περιορισμοί αφορούν την πλατεία Συντάγματος και το γειτονικό οδικό δίκτυο. Η επίσημη Δοξολογία στη Μητρόπολη και η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα αλλάζουν από νωρίς το πρωί την εικόνα της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα ενεργοποιούνται διαδοχικά και αφορούν τόσο τη διέλευση οχημάτων όσο και τη δυνατότητα στάσης ή στάθμευσης.

Η πρώτη διακοπή αρχίζει στις 06:00 στην οδό Μητροπόλεως, η οποία κλείνει σε ολόκληρο το μήκος της μέχρι να ολοκληρωθεί η Δοξολογία. Το μέτρο αυτό επεκτείνεται και στους κάθετους δρόμους, μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Κατά τις ώρες των εκδηλώσεων, οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν διαδρομές που δεν περνούν από το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου και τους γύρω κεντρικούς δρόμους, ενώ η επαναφορά της κυκλοφορίας θα γίνει σταδιακά, μετά τη λήξη της παρέλασης και βάσει των υποδείξεων της Τροχαίας.

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Από τις 08:00 το πρωί, ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό κλείνει προσωρινά, έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες των επετειακών εκδηλώσεων. Η διέλευση των συρμών από τον σταθμό συνεχίζεται, όμως δεν πραγματοποιείται στάση, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση ή η αποβίβαση. Οι επιβάτες που κατευθύνονται στο κέντρο θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν άλλους σταθμούς για την άφιξη και αναχώρησή τους, με το άνοιγμα του σταθμού να ακολουθεί την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Τροποποιήσεις προβλέπονται επίσης στο τραμ, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Λόγω της επίσημης αργίας, ολόκληρο το δίκτυο λεωφορείων και τρόλεϊ του ΟΑΣΑ λειτουργεί σήμερα με πρόγραμμα Κυριακής. Επιπρόσθετα, οι μαθητικές παρελάσεις στους δήμους της Αττικής συνεπάγονται προσωρινές μεταβολές στις διαδρομές των γραμμών.

Κακοκαιρία και ακυρώσεις παρελάσεων

Πέρα από την Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη η προγραμματισμένη για τις 11:00 στρατιωτική παρέλαση συνοδεύεται από απαγορεύσεις διέλευσης και στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπεται προσωρινό κλείσιμο έξι σταθμών του Μετρό της πόλης.

Εξαιτίας των αναμενόμενων βροχών και καταιγίδων, μαθητικές παρελάσεις ματαιώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, οι ακυρώσεις αφορούν τη Μαγνησία, τις Βόρειες Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, δήμους της Εύβοιας και τον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr