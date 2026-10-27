Αποκαλύψεις για το κύκλωμα «χωριάτικο»: Πλοκάμια σε δημόσιες υπηρεσίες και εκατομμύρια ευρώ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο φορολογικής απάτης, με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο». Η υπόθεση, που ερευνάται από το ελληνικό FBI, αφορά φορολογική απάτη άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διακίνησης χρημάτων. Τα πλοκάμια του κυκλώματος απλώνονταν πολύ πέρα από τον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης, φτάνοντας μέχρι δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Η επέκταση του κυκλώματος πέρα από την αρτοποιία

Το κύκλωμα που κρυβόταν πίσω από τους φούρνους «Χωριάτικο» είχε αναπτύξει δραστηριότητες που εκτείνονταν από τα πολυτελή beach bars της Ρόδου και τα κοσμοπολίτικα στέκια της Μυκόνου, μέχρι τους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και τα γραφεία δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή η ευρεία επέκταση αναδεικνύει την οργανωμένη δομή και την προσπάθεια για την κάλυψη των παράνομων ενεργειών.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της μεθόδου του κυκλώματος ήταν η χρήση συνδεδεμένων POS με τράπεζες του εξωτερικού. Αυτή η πρακτική φέρεται να διευκόλυνε τη διακίνηση χρημάτων και την απόκρυψη των πραγματικών εσόδων, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό της φορολογικής απάτης από τις ελληνικές αρχές.

Ο ρόλος του φερόμενου αρχηγού και η έρευνα

Στο επίκεντρο της έρευνας του ελληνικού FBI βρίσκεται ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος κατηγορείται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα φέρνει στο φως ένα πολύπλοκο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακίνησης χρημάτων και ύποπτων επαφών με κρατικούς λειτουργούς.

Η υπόθεση αφορά φορολογική απάτη που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος των παράνομων δραστηριοτήτων. Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά, εκμεταλλευόμενο διάφορους τομείς της οικονομίας για την επίτευξη των στόχων του.

Επαφές με δημόσιους λειτουργούς και πολιτικό πρόσωπο

Από την έρευνα του ελληνικού FBI προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν πληροφοριοδότες σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, όπως ο ΕΦΚΑ, η Επιθεώρηση Εργασίας και η Αστυνομία. Καταγράφηκαν συγκεκριμένες «περίεργες» επαφές κατηγορουμένων με δημόσιους λειτουργούς, καθώς και με ένα πολιτικό πρόσωπο.

Οι ενδείξεις αυτές υποδηλώνουν μια προσπάθεια του κυκλώματος να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση ή ενημέρωση, προκειμένου να αποφύγει τους ελέγχους και να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητές του. Η εμπλοκή δημόσιων λειτουργών και ενός πολιτικού προσώπου προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση.

Υποθέσεις στην Κτηματική Υπηρεσία και το Δημαρχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν ενδείξεις ότι ανώτερο στέλεχος Κτηματικής Υπηρεσίας της περιφέρειας παρείχε πρόωρη ενημέρωση στο κύκλωμα σχετικά με διοικητικές αποφάσεις και μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Ο ίδιος δημόσιος λειτουργός φέρεται να έδινε κατευθύνσεις ως προς την προετοιμασία δικαιολογητικών και τη δυνατότητα επανόδου των εταιριών στις διαδικασίες παραχώρησης μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους. Οι επαφές του στελέχους της κτηματικής υπηρεσίας γίνονταν με πρόσωπο του κυκλώματος που εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος εμπλεκόμενων εταιρειών.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί αναφέρουν εγγράφως προς τις δικαστικές Αρχές ότι Δήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με μέλος του κυκλώματος. Το μέλος αυτό περιέργως κατάφερε να έχει στην κατοχή του εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αποδέκτη τον συγκεκριμένο Δήμαρχο, το οποίο είχε αντικείμενο σχετικό με τις εμπλεκόμενες στο κύκλωμα εταιρείες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο, χωρίς να καταστεί δυνατόν να εξακριβωθεί ποιον συνάντησε και ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψής του.

Συστηματικές επαφές και «δώρα» σε υπηρεσίες

Από την εξέταση των συνομιλιών που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης διατηρούσε συστηματικά επαφές με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και άλλων δημόσιων φορέων, όπως η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Οι επαφές αυτές φέρεται να ήταν τακτικές και οργανωμένες.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ενδείξεις για επισκέψεις με σκοπό την προσφορά «δώρων» σε αυτούς τους δημόσιους φορείς. Επίσης, αστυνομικός φέρεται να είχε διαρκή επικοινωνία με ένα από τα μέλη του κυκλώματος, το οποίο περιγράφεται ως κεντρικό πρόσωπο στη λειτουργία του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis