Η Λάτσιο διέλυσε τη Σασουόλο με έξι γκολ και απολαμβάνει μόνη της την κορυφή

Με μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη συνέχισε την πορεία της στη Serie A η Λάτσιο, καθώς διέλυσε με 6-2 τη Σασουόλο για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γκατούζο, με τον Χρήστο Μανδά κάτω από τα δοκάρια, βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της επιθετική κατάσταση. Οι Ρωμαίοι άφησαν έτσι τη δεύτερη θέση στην Ίντερ μετά από αυτή την εντυπωσιακή επικράτηση.

Καταιγιστικός ρυθμός και καταιγισμός γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό, προσφέροντας συνολικά έξι γκολ από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τέιλορ άνοιξε το σκορ για τη Λάτσιο, παίρνοντας τη σέντρα μέσα από την περιοχή και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η απάντηση της Σασουόλο ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, στο 7ο λεπτό, όταν ο Θόρστβεντ νίκησε τον Μανδά και έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Στο 13ο λεπτό, ο Ζακάνι με μια εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Ίσακσεν, ο οποίος από την άκρη της περιοχής σκόραρε για το 1-2. Ένα λεπτό αργότερα, στο 14ο λεπτό, ο Φλοριάνι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3, έπειτα από πάσα του Τέιλορ.

Η Σασουόλο βρέθηκε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στο 31ο λεπτό, όταν ο Θόρστβεντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ, αφήνοντας τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 43ο λεπτό με τον Εσπόζιτο, κάνοντας το σκορ 2-3. Ωστόσο, ο Ζακάνι είχε άλλη άποψη και ένα λεπτό μετά, στο 44ο λεπτό, διεύρυνε τη διαφορά σε 2-4, αποκαθιστώντας το προβάδισμα των δύο τερμάτων στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Η Λάτσιο διευρύνει το προβάδισμα και χάνει πέναλτι

Στην επανάληψη, η Λάτσιο είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της στο 50ό λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, ο Ζακάνι δεν ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, χάνοντας την ευκαιρία για το πέμπτο τέρμα.

Το 2-5 ήρθε τελικά στο 56ο λεπτό, με ένα υπέροχο σουτ του Νόσλιν. Παρόλα αυτά, η επίτευξη ενός γκολ από την άσπρη βούλα δεν ήταν το πιο δυνατό σημείο για τους φιλοξενούμενους σε αυτή την αναμέτρηση. Στο 61ο λεπτό, η Λάτσιο κέρδισε εκ νέου πέναλτι, αλλά αυτή τη φορά ο Φρατέζι δεν μπόρεσε επίσης να νικήσει τον τερματοφύλακα Τουράτι, ο οποίος απέκρουσε.

Ο Νόσλιν σφραγίζει τη μεγάλη νίκη

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες από τα πέναλτι, η ομάδα του Γκατούζο επέστρεψε εγκαίρως. Ο Νόσλιν ανέλαβε δράση και σκόραρε ξανά στο 55ο ή 65ο λεπτό, εξαπολύοντας ένα δυνατό σουτ από την άκρη της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 2-6. Με αυτό το γκολ, ο Νόσλιν έβαλε την υπογραφή του στην επιβλητική νίκη των Ρωμαίων.

Η Λάτσιο μετέτρεψε έτσι την επίσκεψή της στην έδρα της Σασουόλο σε μια παράσταση επιθετικής ισχύος, προσθέτοντας ακόμη ένα τρίποντο στην προσπάθειά της να διατηρηθεί στην κορυφή της Serie A. Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την εξαιρετική επιθετική κατάσταση των Ρωμαίων, οι οποίοι απολαμβάνουν πλέον την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η παρουσία του Χρήστου Μανδά

Ο Έλληνας τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων σε αυτή την αναμέτρηση. Παρόλο που η Λάτσιο δέχθηκε δύο γκολ, η εμφάνισή του δεν ήταν μία από τις καλύτερες της καριέρας του, σύμφωνα με τις αναφορές. Ωστόσο, η ομάδα του κατάφερε να πάρει μια εμφατική νίκη, διατηρώντας την στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko