Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan προφυλακιστέος, σε κατ’ οίκον περιορισμό ο «υπαρχηγός»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, μετά την απολογία του στις δικαστικές αρχές. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης απάτης και φοροδιαφυγής που αφορά καταστήματα της εταιρείας. Παράλληλα, ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Δημήτρης Ηλιόπουλος, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης, κρίθηκε προφυλακιστέος. Η συγκεκριμένη απόφαση τον καθιστά προσωρινά κρατούμενο για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχών, η οποία αφορά εκτεταμένη απάτη και φοροδιαφυγή μέσω καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που συνδέονται με αυτές τις παράνομες πρακτικές.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, ο οποίος φέρεται ως υπαρχηγός της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορούμενου. Εκτός από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, άλλοι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης, η οποία μπορούσε να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ.

Η πορεία των απολογιών

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνολικά 18 κατηγορούμενους να έχουν ήδη περάσει ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Από αυτούς τους 18, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μόνο ο Κωνσταντίνος Αντάρας. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, η δικαστική διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν πέντε ακόμη κατηγορούμενοι που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρχών για να απολογηθούν. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της υπόθεσης.

Η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη

Κατά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να δήλωσε ότι γνώριζε πως κάποια καταστήματα χρησιμοποιούσαν την κρυφή λειτουργία «κέρασμα» στο παράνομο λογισμικό των ταμειακών συστημάτων. Εξήγησε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών, υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου των εσόδων των καταστημάτων. Ο βασικός κατηγορούμενος απέδωσε αυτήν την επιλογή στους υπεύθυνους των καταστημάτων, τονίζοντας ότι το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα στις αρμόδιες αρχές.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά φορολογικά αδικήματα και δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Χαρακτήρισε την κατηγορία αυτή «άδικη για μία ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η επιχείρηση προσφέρει εργασία σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια ευρώ σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές, υπογραμμίζοντας την οικονομική της συμβολή.

Η θέση του φερόμενου υπαρχηγού

Στη δική του απολογία, ο Δημήτρης Ηλιόπουλος φέρεται να διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι ήταν αντίθετος στην πρακτική του «κεράσματος» και το είχε δηλώσει. Συγκεκριμένα, φέρεται να ανέφερε: «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει».

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια διαφορετική στάση του φερόμενου υπαρχηγού σχετικά με τις επίμαχες πρακτικές που χρησιμοποιούνταν στα καταστήματα της αλυσίδας. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις απολογίες των τελευταίων πέντε κατηγορουμένων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις πτυχές της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki