Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, κατ' οίκον περιορισμός για τον υπαρχηγό

Την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για τη φερόμενη υπόθεση φοροδιαφυγής και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, για τον συνεργάτη του ιδιοκτήτη, ο οποίος θεωρείται ως ο «υπαρχηγός» της εγκληματικής ομάδας, διατάχθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι». Οι δικαστικές εξελίξεις έρχονται μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια.

Προσωρινή κράτηση για τον Κωνσταντίνο Αντάρα

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, οδηγήθηκε στην προσωρινή κράτηση, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστικών αρχών. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, έπειτα από την απολογία του κ. Αντάρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν τη φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση φοροδιαφυγής, καθώς και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Η διαδικασία της απολογίας του κ. Αντάρα ολοκληρώθηκε, οδηγώντας στην απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Η υπόθεση αυτή έχει απασχολήσει τις αρχές και αφορά σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικά αδικήματα και οργανωμένο έγκλημα, όπως αυτά περιγράφονται στη δικογραφία.

Κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» για τον υπαρχηγό

Σε ό,τι αφορά τον συνεργάτη του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, ο οποίος φέρεται να κατείχε τον ρόλο του «υπαρχηγού» εντός της εγκληματικής ομάδας, οι δικαστικές αρχές έλαβαν διαφορετική απόφαση. Συγκεκριμένα, ο δικαστικός λειτουργός και ο Εισαγγελέας διέταξαν τον κατ’ οίκον περιορισμό του. Αυτός ο περιορισμός θα επιτηρείται με τη χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού», ένα μέτρο που επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν τις κινήσεις του κατηγορουμένου χωρίς την πλήρη στέρηση της ελευθερίας του.

Η διάταξη για το «βραχιολάκι» αποτελεί ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο φυγής ή επανάληψης αδικημάτων, αλλά απαιτείται στενή παρακολούθηση. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης θεωρείται βασικό πρόσωπο στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση, γεγονός που καθιστά την απόφαση των δικαστικών αρχών ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι κατηγορούμενοι

Εκτός από τις αποφάσεις για τον ιδιοκτήτη και τον φερόμενο υπαρχηγό, υπήρξαν εξελίξεις και για άλλους κατηγορούμενους στην ίδια υπόθεση. Συνολικά, έξι άτομα από την ομάδα των κατηγορουμένων αφέθηκαν ελεύθερα. Ωστόσο, η απελευθέρωσή τους δεν είναι άνευ όρων, καθώς τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Οι περιοριστικοί όροι μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα, όπως η υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή η απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων προσώπων. Επιπλέον, σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαστικές αρχές επέβαλαν και την καταβολή εγγυοδοσίας. Το ποσό της εγγυοδοσίας καθορίστηκε μέχρι τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε κατηγορουμένου.

Συνεχίζονται οι απολογίες για τους υπόλοιπους

Η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Από την ομάδα των συνολικά 13 ατόμων που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια για να απολογηθούν, οι απολογίες των υπολοίπων πέντε κατηγορουμένων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτεί την εξέταση όλων των στοιχείων και των επιχειρημάτων που παρουσιάζονται.

Οι δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι οι απολογίες των τελευταίων πέντε κατηγορουμένων θα ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η αγωνία για την έκβαση της δικής τους περίπτωσης θα διαρκέσει μέχρι αργά τη νύχτα, καθώς αναμένεται να ληφθούν και για αυτούς οι σχετικές αποφάσεις από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από: Enikos