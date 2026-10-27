Καταγγελία Ιωσήφ Βουράκη για υπερκοστολόγηση 3on3 και ενέργειες Λιόλιου, Μαυραγάνη

Σοβαρή καταγγελία για υπερκοστολόγηση στις διοργανώσεις 3on3 και για ενέργειες που τον αφορούσαν, έκανε ο Ιωσήφ Βουράκης, ο οποίος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Πειραιά την περίοδο 2019-2023 και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ). Ο κ. Βουράκης αναφέρθηκε ονομαστικά στους Λιόλιο και Μαυραγάνη, συνδέοντας την υπόθεση με το εν εξελίξει σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και οι προφυλακίσεις

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, έχουν προφυλακιστεί ο Λιόλιος, ο Κορομηλάς, ο Παπαπέτρου και ο Μαυραγάνης.

Παράλληλα, στους Τσαρούχα και Πηλοϊδη έχει επιβληθεί ο περιορισμός κατ' οίκον, με τη χρήση ηλεκτρονικών βραχιολιών. Οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές διερευνούν το εύρος και τις διαστάσεις του σκανδάλου.

Η κατάθεση Βουράκη και τα μηνύματα

Ο Ιωσήφ Βουράκης κλήθηκε να καταθέσει πριν από δύο εβδομάδες, καθώς ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες είχε καταθέσει μηνύματα που αφορούσαν το όνομά του. Τα μηνύματα αυτά, τα οποία του επιδείχθηκαν, ήταν μεταξύ του Λιόλιου και του Μαυραγάνη.

Στο περιεχόμενό τους, αναζητούταν τρόπος για να «τιμωρηθεί» ή να «καταστραφεί» ο Βουράκης, λόγω μιας «μεγάλης κόντρας με τον πρόεδρο». Αυτά τα μηνύματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο στην κατάθεσή του, φέρνοντας στο φως τις φερόμενες προθέσεις των εμπλεκομένων.

Η διαφωνία για τη διοργάνωση 3on3 στον Πειραιά

Η «κόντρα με τον πρόεδρο» στην οποία αναφέρονταν τα μηνύματα, ξεκίνησε το 2021, όταν ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διοργανώσει ένα 3on3 event, όπως είχε γίνει και τις χρονιές 2019 και 2020. Ο κ. Βουράκης, ως πρόεδρος του ΟΠΑΝ, είχε την επαφή με τον Λιόλιο, ο οποίος τον ρώτησε αν «είχες στηρίξει τον Φασούλα, μήπως δεν θες;».

Ο Ιωσήφ Βουράκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές είχαν τελειώσει και ευχήθηκε επιτυχία. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε σε συνεργάτες του Λιόλιου, οι οποίοι πρότειναν μια συγκεκριμένη εταιρεία για τη διοργάνωση, με ένα κόστος που κυμαινόταν μεταξύ 30.000 και 35.000 ευρώ. Ο κ. Βουράκης αρνήθηκε αυτή την πρόταση, καθώς την προηγούμενη σεζόν ο δήμος, μέσω του ΟΠΑΝ, είχε πραγματοποιήσει την ίδια διοργάνωση με κόστος 7.500-8.000 ευρώ. Αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος της άρνησής του, με αποτέλεσμα η διοργάνωση να γίνει με τον δικό τους τρόπο και τους δικούς τους συνεργάτες. Αργότερα, όπως ανέφερε, και άλλοι δήμοι ακολούθησαν την ίδια πρακτική, ενώ η συγκεκριμένη εταιρεία διοργάνωνε τέτοια events υπό την καθοδήγηση της τότε διοίκησης.

Καταγγελία για χειραγώγηση διαιτητή σε εργασιακό πρωτάθλημα

Ο Ιωσήφ Βουράκης κατήγγειλε επίσης ένα περιστατικό που συνέβη περίπου ένα ή δύο χρόνια μετά τη διαφωνία για το 3on3. Ενώ έπαιζε σε εργασιακό πρωτάθλημα, ολόκληρος ο πρόεδρος της ΕΟΚ και ο στενότερος συνεργάτης του, Μαυραγάνης, φέρονται να ασχολήθηκαν με το θέμα του. Σύμφωνα με την καταγγελία, αναζήτησαν έναν διαιτητή με σκοπό να του δώσουν οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνει, ώστε να εκνευρίσει τον κ. Βουράκη, να τον βρίσει και να γραφτεί ένα φύλλο αγώνα που θα τον «τύλιγε σε μια κόλλα χαρτί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Όντως, το περιστατικό αυτό συνέβη. Μετά από τρεις ημέρες, ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο οποίος έχει καταθέσει για την υπόθεση, απέστειλε ένα φύλλο αγώνα που περιείχε πράγματα τα οποία δεν είχαν συμβεί ποτέ. Ακολούθως, ο διαιτητής αυτός ορίστηκε σε δύο σερί ματς εθνικών κατηγοριών, γεγονός που θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία για έναν διαιτητή. Το μήνυμα που ακολούθησε έγραφε: «αν δεις ξανά τον Βουράκη να του πεις ευχαριστώ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta