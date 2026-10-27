Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων

Μία σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα Σφακιά. Το πτώμα βρέθηκε σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων από την ακτή και περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία μεταφοράς της σορού στο λιμάνι των Σφακίων.

Ο εντοπισμός της σορού

Ο εντοπισμός της σορού έγινε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου του 2026, από τις αρμόδιες αρχές. Το πτώμα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα, σε μια περιοχή που βρίσκεται νότια της Αγίας Ρουμέλης, η οποία υπάγεται στα Σφακιά. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός χαρακτηρίζεται ως προχωρημένης σήψης, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρισκόταν για αρκετό χρόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η ανακάλυψη αυτή κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την περισυλλογή. Η θαλάσσια περιοχή των Σφακίων, όπου έγινε το εύρημα, είναι γνωστή για τα βαθιά της νερά και την απομακρυσμένη της φύση σε ορισμένα σημεία.

Η επιχείρηση περισυλλογής από το λιμενικό

Για την περισυλλογή της σορού, επιστρατεύτηκε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος προσέγγισε το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το πτώμα, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων από την κοντινότερη ακτή των Σφακίων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της σορού και τις συνθήκες στη θάλασσα.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην ανέλκυση του πτώματος από το νερό και στην ασφαλή τοποθέτησή του στο πλωτό σκάφος. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση τυχόν στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Μεταφορά στο λιμάνι των Σφακίων

Μετά την επιτυχή περισυλλογή, η σορός άρχισε να μεταφέρεται προς το λιμάνι των Σφακίων. Το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, έχοντας παραλάβει το πτώμα, κατευθύνεται προς τον προορισμό του, όπου αναμένονται οι περαιτέρω ενέργειες των αρχών. Η μεταφορά αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια σειρά διαδικασιών που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η άφιξη της σορού στο λιμάνι των Σφακίων είναι ένα σημαντικό στάδιο, καθώς εκεί θα αναλάβουν δράση άλλες υπηρεσίες. Η όλη διαδικασία διεξάγεται με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση του ευρήματος και η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Το σημείο του ευρήματος και ο χρόνος

Το πτώμα εντοπίστηκε συγκεκριμένα σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων από την ακτή των Σφακίων. Η περιοχή αυτή, νότια της Αγίας Ρουμέλης, αποτελεί μέρος του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου της Κρήτης. Ο χρόνος του εντοπισμού προσδιορίζεται το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, γεγονός που επιτρέπει στις αρχές να χρονολογήσουν το συμβάν.

Η ακριβής τοποθεσία και ο χρόνος είναι κρίσιμα στοιχεία για την έναρξη οποιασδήποτε έρευνας. Η προχωρημένη κατάσταση σήψης της σορού καθιστά την ταυτοποίηση πιο δύσκολη, αλλά οι αρχές θα ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit