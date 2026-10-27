Περίπατος του ΖΑΟΝ επί της Ραμποτνίτσκι με 3-0 στο Challenge Cup

Με μια εμφατική νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Challenge Cup ο ΖΑΟΝ, επικρατώντας με 3-0 σετ της Ραμποτνίτσκι στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «64» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, δείχνοντας από την αρχή την ανωτερότητά της.

Η άνετη επικράτηση και το νέο σύστημα πρόκρισης

Ο ΖΑΟΝ πήρε τη νίκη με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 25-17, 25-15 και 25-17, απέναντι στην ομάδα της Ραμποτνίτσκι. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα που θα διεξαχθεί στα Σκόπια.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής του Challenge Cup, δεν μετράνε πλέον τα σετ, αλλά οι νίκες. Αυτό σημαίνει ότι ο ΖΑΟΝ χρειάζεται μία ακόμα νίκη στον δεύτερο αγώνα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας με 3-2, θα παιχτεί χρυσό σετ για την πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι απουσίες

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι γηπεδούχες του ΖΑΟΝ κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με άνεση, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να αγωνιστούν οι Ρουσό και Σαΐκοβα, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία τους.

Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 9 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, οι πόντοι της Ραμποτνίτσκι προήλθαν από 3 άσσους, 16 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του ΖΑΟΝ και τα πολλά λάθη της αντίπαλης ομάδας.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι διακριθέντες

Για τον ΖΑΟΝ, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καλμαζίδη, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες: Γιώτα με 8 πόντους (6/12 επ., 2 μπλοκ), Μάασε με 3 πόντους (2/3 επ., 1 μπλοκ), Βάλκοβα, Τικμανίδου με 14 πόντους (9/19 επ., 5 άσσοι, 32% υπ.-32% άριστες), Καθάριου με 4 πόντους (3/8 επ., 1 μπλοκ) και Νικολογιάννη με 10 πόντους (8/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 80% υπ.-40% άριστες).

Στο λίμπερο αγωνίστηκε η Σπυροπούλου (62% υπ.-38% άριστες). Ως αλλαγές χρησιμοποιήθηκαν οι Νικόλοβα με 5 πόντους (4/8 επ., 1 άσσος, 57% υπ.-43% άριστες), Ζιώγα με 13 πόντους (11/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) και Φλιάκου με 2 πόντους (1 άσσος, 1 μπλοκ).

Από την πλευρά της Ραμποτνίτσκι, με προπονητή τον Ντούσκο Ντεσποτόφσκι, αγωνίστηκαν οι Τριφούνοβσκα με 8 πόντους (7/17 επ., 1 άσσος, 44% υπ.-21% άριστες), Ατανάσοβα με 7 πόντους (5/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βασίλεφσκα με 2 πόντους (0/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκιοργκιέφσκα με 2 πόντους (1/5 επ., 1 μπλοκ), Παβλόσκα με 1 πόντο (1/3 επ.) και Μαρογιέφσκι με 2 πόντους (2/10 επ., 50% υπ.-19% άριστες).

Στο λίμπερο αγωνίστηκαν οι Ντιμιτρίοσκα (44% υπ.-33% άριστες) και Στοΐλκοφσκα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η Σπασόφσκα με 1 πόντο (0/3 επ., 1 μπλοκ).

Ο επόμενος στόχος στα Σκόπια

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, ο ΖΑΟΝ στρέφει πλέον την προσοχή του στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στα Σκόπια. Στόχος της ομάδας της Κηφισιάς είναι να πετύχει και δεύτερη νίκη, η οποία θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup, ανεξαρτήτως της διαφοράς στα σετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta