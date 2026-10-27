Το «Χωριάτικο» και το στρατηγείο του στον Κηφισό: Το δίκτυο εταιρειών και οι έρευνες

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το επιχειρηματικό δίκτυο «Χωριάτικο», που φέρεται να συνδέεται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε ένα κτιριακό συγκρότημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συγκρότημα αυτό λειτουργούσε ως κεντρικός κόμβος για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη ενός εκτεταμένου δικτύου 433 επιχειρηματικών οντοτήτων. Οι δραστηριότητες του δικτύου φέρονται να κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αρτοποιία και την εστίαση μέχρι τα νυχτερινά κέντρα και την εκμετάλλευση παραλιών.

Το κεντρικό στρατηγείο στον Κηφισό

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα διώροφο κτιριακό συγκρότημα άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι. Αυτός ο χώρος περιγράφεται στη δικογραφία ως το κεντρικό σημείο επιχειρησιακού και οικονομικού συντονισμού του δικτύου. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, στον πρώτο όροφο του κτιρίου υπήρχε ιδιαίτερο γραφείο που χρησιμοποιούσε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Στο ισόγειο και σε άλλους χώρους του συγκροτήματος στεγάζονταν εταιρείες που φέρονται να συνδέονταν με τον ίδιο κύκλο προσώπων. Το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν απλώς ως έδρα επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε τον πυρήνα όπου πραγματοποιούνταν διοικητικές εργασίες και συνεννοήσεις. Αυτές οι εργασίες αφορούσαν τη λειτουργία των εταιρειών, τις μισθώσεις ακινήτων, τη διαχείριση προσωπικού και τις οικονομικές συναλλαγές.

Το εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αποκαλύψει ένα εκτεταμένο δίκτυο που απαρτίζεται από 433 επιχειρηματικές οντότητες. Οι δραστηριότητες αυτών των εταιρειών ήταν ποικίλες και εκτείνονταν σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα, περιλάμβαναν την αρτοποιία, την εστίαση, τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων, καταστημάτων strip show, καθώς και την εκμετάλλευση παραλιών σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με διακριτό καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των προσώπων που το απάρτιζαν. Συγκεκριμένα άτομα είχαν αναλάβει τη διοίκηση των εταιρειών, τις λογιστικές εργασίες, τις εταιρικές μεταβολές, καθώς και τις επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την οργανωμένη λειτουργία του μηχανισμού.

Ο ρόλος του λογιστικού γραφείου

Κομβική θέση στην υπόθεση κατέχει ένα λογιστικό γραφείο, το οποίο είχε την κύρια έδρα του στην οδό Χέυδεν στην Αθήνα και διέθετε υποκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να αναλάμβανε ένα ευρύ φάσμα εργασιών που ήταν ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δικτύου εταιρειών.

Οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν τη σύσταση και τη λύση εταιρειών, τις αλλαγές διαχειριστών, καθώς και τις μεταβολές στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Επιπλέον, το λογιστικό γραφείο διεκπεραίωνε τις μισθωτικές διαδικασίες και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο στον οικονομικό συντονισμό του δικτύου.

Εταιρικές μεταβολές και η έρευνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζουν οι εταιρικές μεταβολές που καταγράφηκαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του έτους 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πραγματοποιήθηκαν μαζικές λύσεις μισθώσεων και εκκαθαρίσεις εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες είτε στεγάζονταν στο κτιριακό συγκρότημα του Κηφισού είτε συνδέονταν άμεσα με τις δραστηριότητες του ευρύτερου δικτύου.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις, συνδέοντάς τες με την εξέλιξη της συνολικής έρευνας. Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι οι εν λόγω μεταβολές ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης των εταιρικών σχημάτων που συνδέονται με το δίκτυο «Χωριάτικο».

Με πληροφορίες από: Topontiki