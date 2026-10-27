Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες ενόψει κακοκαιρίας

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, προειδοποιώντας για επικείμενη κακοκαιρία. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντείνονται από το βράδυ της Τρίτης.

Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα

Η προειδοποίηση για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών έρχεται ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να ενταθούν σημαντικά από το βράδυ της Τρίτης. Υπάρχει επίσης πιθανότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους και από χαλαζοπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Μαγνησία, η Λάρισα, οι Σποράδες και η Εύβοια βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση από τις βραδινές ώρες της Τρίτης. Για την Τετάρτη (28/10), προβλέπεται αναβάθμιση της προειδοποίησης σε κόκκινη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται έως αργά τη νύχτα.

Συνεδρίαση και «κόκκινος συναγερμός»

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι, μετά από νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παραμένει σε ισχύ η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για τη Μαγνησία και τις Σποράδες. Αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Σε Red Code βρίσκονται επίσης η Λάρισα, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, τα Δωδεκάνησα και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, για την Τετάρτη προστέθηκαν και οι Κυκλάδες, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr