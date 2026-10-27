Πλημμύρα στα υπόγεια του υπουργείου Εξωτερικών και παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων

Τα υπόγεια του κτιρίου του υπουργείου Εξωτερικών, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την Ακαδημίας, πλημμύρισαν πριν από μερικές εβδομάδες, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί. Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρενέβη με επιστολή του, ζητώντας πλήρη και άμεση ενημέρωση για τα αίτια της πλημμύρας και τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων.

Η πλημμύρα στο κτίριο του ΥΠΕΞ

Το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Ακαδημίας, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από ένα περιστατικό πλημμύρας στους υπόγειους χώρους του. Το συμβάν αυτό οδήγησε στην εκκένωση του κτιρίου πριν από μερικές εβδομάδες, δημιουργώντας ανησυχία και ερωτήματα για τα πιθανά αίτια της εισροής υδάτων. Ορισμένες εκτιμήσεις συνδέουν το πρόβλημα με τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό στην περιοχή του Κολωνακίου, με τον «μετροπόντικα» να τίθεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο κτίριο έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι υπό συνθήκες διακριτικότητας, με στόχο να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και να διαπιστωθεί από πού προήλθε η εισροή υδάτων στους υπόγειους χώρους. Μέχρι να υπάρξουν επίσημες διευκρινίσεις, τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι εργασίες του Μετρό σχετίζονται με την εισροή υδάτων.

Η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων

Με αφορμή το περιστατικό στο υπουργείο Εξωτερικών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο. Η επιστολή, με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2026, εκφράζει την έντονη ανησυχία του δημάρχου για τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα προβλήματα στο δημόσιο κτίριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του: «Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό». Ο δήμαρχος ζητά πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

Σύνδεση με τα προβλήματα της Κυψέλης

Ο δήμαρχος Αθηναίων συνδέει την ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού στο υπουργείο Εξωτερικών με όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί, οι εργασίες για το Μετρό έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ανησυχίες στους κατοίκους λόγω των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας στην τοπική κοινωνία.

Στην επιστολή του προς την Ελληνικό Μετρό Α.Ε., ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης ενημέρωσης, σημειώνοντας: «Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί». Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, για την ενημέρωσή του.

Η θέση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του συμβάντος, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. φέρεται να απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για την πλημμύρα στους υπόγειους χώρους του υπουργείου Εξωτερικών. Αναμένεται σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα διευκρινιστεί η επίσημη θέση της ως προς το ενδεχόμενο σύνδεσης των εργασιών της Γραμμής 4 με την εισροή υδάτων.

Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιήθηκαν με διακριτικότητα, με στόχο τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας του προβλήματος. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν επίσημες διευκρινίσεις και τεκμηριωμένα στοιχεία, τα αίτια του περιστατικού παραμένουν ανοιχτά και υπό περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki